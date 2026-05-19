冷眼集／民調自嗨 賴政府無視內外交迫

賴清德總統就職兩周年，民進黨發布民調指總統施政滿意度及信任度雙雙過半，宣稱執政團隊「正走在對的方向」。但對照國人對物價與薪資的實際感受，及外交與兩岸現實處境，人民不免想追問，賴政府當真不知兩年來的執政能量究竟消耗在哪？

民進黨的民調顯示，賴政府減輕人民負擔與社會福利滿意度逾七成。乍看亮眼，然而，房價居高不下，實質薪資成長幅度遲滯，年輕世代對婚育卻步，這些根本性問題，顯然不是亮眼的台灣經濟成長數字可以概括而論。

在外交與兩岸領域，賴政府的處境更為棘手。民進黨在民調中以「突破封鎖出訪友邦」作為滿意度問項，但客觀來看，台灣在國際場域的結構性困境毫無改善，邦交國數量未見增長，美方對於台海現狀定義的態度，顯然也與執政黨的論述存在落差。將此包裝為外交成就，不免失之牽強。

美國總統川普公開表態，不希望台灣以美國支持為後盾推動獨立，此一警告的直白更是廿年來罕見。台灣問題被明確端上中美交涉的談判桌，北京以「台獨紅線」作為施壓槓桿，美方則以台海穩定換取對中戰略利益的校準。

兩大強權各有盤算，夾在其中的台灣，被動成為籌碼，這都是執政當局不得不嚴肅面對的訊號，而非能輕易以「捍衛中華民國現狀、沒有台獨問題」一語帶過。

國內民生經濟議題積怨未解；外部又面臨美方明示「勿倚美謀獨」，面對內憂外患困局，靠自我感覺良好的民調，與在野黨衝撞，只會讓政府對民間真實情緒的感知能力日益鈍化。

當美中正在建立新架構之際，台灣的戰略空間正在收窄；能否在強權博弈中保有自主性，尤為關鍵。賴政府若無法誠實面對自身的執政缺失，重新檢視對外路線，繼續把就職兩周年當作「成果發表會」，民調數字再高，終究只是自說自話。