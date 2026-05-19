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就職2年／九合一選戰藍白壓境 賴主席保位戰

聯合報／ 記者蔡晉宇鄭媁林銘翰／台北報導

九合一選戰年底登場，被視為賴清德總統的執政期中考，在藍白合大軍壓境下，選戰結果也成了賴清德的民進黨主席保「位」戰。對於出現何種結果，「賴主席」位子可能動搖，藍綠白陣營看法不一，但綜合評估，新北市與南二都由誰拿下，將直接定義選戰輸贏。

國民黨在二○二二選舉贏得十三席縣市長，其中六都拿下四都，民進黨僅守住五縣市慘敗。藍營評估，賴清德提早下鄉布局，多個縣市都在他欽定下完成整合，說明今年底選戰與賴主席大位「深度綁定」，只有「席次有感下滑、關鍵縣市失守、黨內要有宣洩管道」前提下，賴才可能交棒黨魁。

藍營人士表示，對國民黨而言，年底目標仍是守住四都、盡可能維持現有席次為目標。國民黨主席鄭麗文先前喊出「從台灣頭贏到台灣尾」，將台南、高雄、屏東視為重點突破選區，藍營人士表示，雖然極為不易，但只要攻下南高屏任一縣市，即使原有席次減少，對藍營就算大勝。

民進黨人士表示，目前地方執政僅五個縣市，全力守下台南、高雄至關重要，若這兩個縣市出現閃失，那勢必在其他重要縣市例如新北市等要有所斬獲，才能抵銷掉黨內逼宮壓力；穩扎穩打、先鞏固住南台灣陣腳，是賴清德續任黨主席的低標門檻。

民進黨人士指出，目前評估有機會重新拿回的縣市包括新北市、宜蘭縣、基隆市、彰化縣等，在南台灣鞏固住綠色執政基本盤情況下，能多拿一席都視為是新進展，整體評估，賴清德續任黨主席機會高。

對於「賴主席保位戰」，民眾黨主席黃國昌表示，對於民進黨家務事和派系鬥爭，絲毫不感興趣，但賴總統身兼民進黨主席，本來就必須為執政失能負起全責；賴總統曾說過「菩薩畏因，眾生畏果」，如今賴政府面臨執政滿意度、社會信任度不彰的苦果，正是民進黨長期傲慢自大、踐踏憲政、藐視民意種下的惡因。

藍營 賴清德 民進黨

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