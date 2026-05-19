台灣參與WHA提案再遭否決 陸：此路不通

路透報導，世界衛生組織會員國十八日否決一項提案，該提案希望邀請台灣參加在日內瓦舉行的世界衛生大會（ＷＨＡ），此前中國已表明將阻止台灣參與。中國與巴基斯坦一同在會場發言，反對這項動議，最終大會接受排除台灣參與的決定。

中央社報導，我外交部說，十一個具有世衛組織會員國身分的友邦向世衛秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與ＷＨＡ」提案，要求列入ＷＨＡ議程「補充項目」；瓜地馬拉、聖克里斯多福及尼維斯等友邦國會也以通過友台決議等方式，持續為台灣國際參與發聲。

外交部表示，理念相近國家助台力道持續提升，例如，英國外交部持續對外表達支持台灣有意義參與國際組織；歐盟公開表示，在符合組織規則或慣例的情況下，應允許台灣參與國際體系，並對中國引用「一中原則」不同意台灣參加今年ＷＨＡ一事，表示「一中原則」並無國際共識，且歐盟未承認或採用。

美國於今年一月正式退出世衛，但美國國務院與駐聯合國大使沃茲均表示，美國支持台灣有意義參與國際組織。

我國首次雙部長抵達日內瓦，除了衛福部長石崇良，外交部長林佳龍也現身出席「歐洲台灣醫事聯盟」年會，林表示，台灣沒有辦法參加世界衛生組織（ＷＨＯ），主因為中國外交打壓，這不單純是世界衛生醫療的議題，也是一個外交的議題。

林佳龍認為，ＷＨＯ不讓台灣參加，凸顯其違反成立宗旨，台灣不應自暴自棄，仍可走出一條屬於台灣的路，「台灣的半導體、ＡＩ、自由民主，能夠讓全世界肯定的事物，哪一個不是突破中共的封鎖，依然走向世界。」

大陸國台辦發言人陳斌華十八日稱，這是世衛大會連續第十年拒絕個別國家提出的所謂涉台提案，顯示堅持一個中國原則是國際社會普遍共識是大勢所趨，這也再次表明，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，不承認體現一個中國原則的「九二共識」，企圖在參加世衛大會的問題上走旁門左道、搞所謂「突破」，「此路不通、必遭挫敗」。