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加拿大議員莊文浩無懼大陸威脅 訪台晉見總統促團結

中央社／ 台北18日電

繼1月兩名加拿大執政自由黨眾議員配合加拿大政府建議離台後，加拿大保守黨影子外交部長莊文浩眾議員今天訪台，他在社群媒體透露此行將晉見賴清德總統，並強調此行要展現民主團結，並主張加拿大主權無懼中國威脅。

莊文浩（Michael Chong）17日發布聲明表示，他將於18日到21日訪問台灣，期間將晉見賴總統，並拜會行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮以及外交部政務次長陳明祺，也會與加拿大駐台北貿易辦事處人員會面。

莊文浩說，加拿大與台灣有重要的經濟、文化以及民間連結，台灣於2024年已是加拿大排名前15、亞洲前6大的貿易夥伴，加拿大國會議員訪台更有數十年歷史。這次訪台有兩個目的，首先是在中國威脅下展現民主團結；其次則是加拿大國會議員訪台行程遭到中國駐加拿大大使警告，此行要主張加拿大主權。

莊文浩說，加拿大是主權獨立國家，不接受他國政府指示加拿大國會議員要去哪裡進行國際訪問，以及加拿大皇家海軍可在哪個國際水域航行。

莊文浩指出，面對威脅保持沉默與扈從，是在默許此種行為，甚至是助長威權主義、削弱民主。僅是宣稱主權根本不足夠，必須落實主權。民主國家面對威權國家的威脅，有力發聲且表明立場至關重要。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）於1月14日至17日訪問中國，而「加拿大聯邦眾議員訪問團」5名眾議員1月10日至16日來台訪問，但何潔思（HelenaJaczek）與那隆德（Marie-France Lalonde）2位眾議員提早在1月13日離開，並向中央社證實是因為加拿大政府的建議，引起加拿大政界批評。

加拿大 楊珍妮 賴清德

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