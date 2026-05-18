指無人機產業又見「綠友友」 王鴻薇：吃完綠能再吃無人機？

軍購特別條例終於在立法院三讀通過，不過當中刪除無人機產業等相關預算。國民黨立委王鴻薇踢爆，有報導指「碳基科技」正為無人機商機「振翅高飛」，但從執行長到董事長都是「綠友友」，過去也曾跨足環境資源公司，甚至涉及綠能弊案，「綠友友們」現在是吃完綠能再吃無人機？

王鴻薇在臉書貼文指出，立法院上周通過高達7800億元軍購特別條例，民進黨仍不滿足，開始發動側翼操作無人機產業議題。昨天中央社大內宣標題「民主信賴產業啟航」，大吹「碳基科技」，卻不小心露餡「綠友友」足跡，照片中碳基科技執行長游沛文，過去是民進黨涂醒哲選舉幕僚。

王鴻薇還說，「碳基科技」董事長陳文宏，來頭更是綠得精彩，2005年擔任民進黨新竹縣黨部主委，同時參選議員，因賄選判決有期徒刑半年，褫奪公權一年確定；同時，長年擔任「新竹縣小英之友會」總會長；另外，2018年出任由任榮工公司與可寧衛合資開設的「可寧衛蘇伊士環境資源（現稱可威）」董事長，事後經濟部入股，該公司成為國營事業轉投資公司，陳文宏則改以「經濟部公股代表」擔任董事長。

王鴻薇提到，陳文宏哥哥陳文龍，在派系運作下擔任台鹽綠能總經理秘書，日後被爆出調查員在承辦台鹽綠能弊案時，提供檔案給台鹽綠能總經理秘書，陳文龍又以手機翻拍外傳。

王鴻薇批評，陳文宏政治路上一路從賄選議員、小英之友會長、酬庸國營事業董事長、家族涉台鹽綠能弊案，如今搖身一變又成為無人機「碳基科技」董事長。

王鴻薇抨擊，碳基去年虧損近億元，然根據媒體報導，陳文宏所領導的碳基正在為國家龐大的無人機商機準備「振翅高飛」。只是回顧陳文宏資歷，從民代做到廢棄物處理，綠能再到無人機，真是垃圾也包、無人機也包，不能不佩服「綠友友們」多才多藝，非常人所能及。