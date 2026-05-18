【重磅快評】賴清德「消獨」 林佳龍靈肉分離？

美國總統川普表示，他不希望「有人」走向獨立；賴清德總統隨之定調，「捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題」，形同封存民進黨長期追求的「正名、制憲、台灣共和國」理念。最尷尬的莫過於長期以「正常國家決議文」為政治信仰的正國會龍頭林佳龍，既是派系領袖、又是外交部長，面對賴總統公開「消獨」，林佳龍和正國會是否靈肉分離？

對於台獨爭議，民進黨總是聲稱，1999年「台灣前途決議文」已取代1991年的台獨黨綱，如果決議文以新代舊，2007年正常國家決議文就該是民進黨當今「國策」，該決議文主張，中華民國已很難在國際社會使用，應在台獨黨綱、台灣前途決議文的基礎，積極推動正名、制憲、加入聯合國等作為，以實現台灣為正常國家。

正常國家決議文不僅經過民進黨全代會正式通過，民進黨官網至今仍保留「正常國家決議文專區」，代表是正式文件。當時精神領袖游錫堃還轉型為派系組織，目前正國會實質領袖正是林佳龍。

4年前，林佳龍代表民進黨參選新北市長。他當時表示，現在是台灣實踐「正常國家決議文」的最佳時刻，應推動正名、制憲、入聯，甚至促成台美建交。如今，賴總統一句「沒有台獨問題」，等於把正國會主張送入冰宮。

耐人尋味的是，正當賴總統發表重大「消獨」談話之際，林佳龍正以外長身分遠赴日內瓦參加WHA場外活動，意外形成政治上的「不在場證明」，引發外界議論。當台美關係處於敏感亂流時刻，林佳龍當務之急應該是去跑外交行程，還是全力協助穩定對美論述？更何況，美國已退出WHO，難道台灣此刻要與川普逆向而行？

民進黨常標榜台美關係「堅若磐石」，過去每逢重大事件前後，台美之間通常都存在溝通默契，外交部也重申，台美至今保持良好管道。但現狀不斷改變，只剩民進黨依然堅持不改變「維持現狀」論述，蔡政府和賴政府面臨截然不同的國際環境，當川普對台政策直接劃出紅線，訪談之間更以「有人」來取代賴總統，不禁令人懷疑，過去那套台美高層溝通管道與默契，如今安在？若台美關係依舊堅定，面對如此重大政策轉折，為何外長角色顯得如此邊緣？

林佳龍領導的正國會，若全面配合賴清德「消獨」，等於自我否定過去政治理念；若堅守正常國家論述，則可能與總統路線產生衝突。當台灣共和國變成海市蜃樓，正國會恐陷入「靈肉分離」的尷尬處境；「台獨金孫」的台獨路線急轉彎，昔日的獨派信徒又該何去何從？