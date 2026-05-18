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立院初審通過 宗教團體不動產處理申請期限延為6年

中央社／ 台北18日電

立法院內政委員會今天審查「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」第5條修正草案，通過申請期限由4年延長為6年，後續將逕付二、三讀。內政部表示，支持延長申請期限，未來將積極協助宗教團體辦理不動產權利歸屬審認。

內政部透過新聞稿表示，立法院內政委員會今天審查「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」第5條條文修正草案，通過申請期限由4年延長為6年，後續將逕付二、三讀。

內政部表示，暫行條例協助宗教團體處理不動產借名登記問題，施行至今已有超過900家宗教團體提出不動產權利歸屬審認申請，完成超過1000筆不動產更名登記、2200筆不動產限制登記。

內政部說，目前尚未提出申請的宗教團體，涉及問題較複雜，包括產權不符規定、登記所有權人不同意、沒有申請意願、組織沒有正常運作等情形，需要更多時間輔導及準備申請文件，因此為保障宗教團體財產，內政部支持修法延長申請期限。

內政部強調，未來會攜手地方政府，以單一窗口、專案專責服務方式，針對有意願提出申請但案件較為複雜的個案，協助釐清問題並解決，呼籲宗教團體把握申請期限，積極辦理不動產權屬審認，以保障自身權益。宗教團體如有疑問，請洽地方政府諮詢窗口，或查詢內政部全國宗教資訊網（網址：https://religion.moi.gov.tw/Institution/List?ci=0&cid=https://religion.moi.gov.tw/Institution/List?ci=0&cid=9）。

內政部

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