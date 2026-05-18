立院初審通過 宗教團體不動產處理申請期限延為6年

執政是政黨存在最重要目的，各政黨不必假清高唱高調，窮盡全力在選舉中贏得執政，綠、藍、白盤算的都一樣。對「失落12年」的國民黨，2028年重返執政比綠白更渴望。有企圖心是好事，然而軍購案「網內互打」，檯面上是數字之爭，檯面下是赤裸裸的路線之鬥，藍色太陽「卡位戰」已刀光劍影提前開打。

2026-05-18 18:35