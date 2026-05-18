世界衛生大會登場 外交部：逾50國行政或立法部門挺台參與

WHA在日內瓦召開，外交部今天表示，已有超過50國的行政或立法部門展現堅定支持台灣參與WHA及國際組織的立場，11友邦向WHO秘書處提案邀請台灣以觀察員身分參與WHA；外交部重申，WHO秘書處應嚴守專業及中立，拒絕中國的政治干預。

外交部下午發布新聞稿指出，第79屆「世界衛生大會」（WHA）於18日在日內瓦召開。經外交部及相關駐外館處持續努力，已有超過50國的行政或立法部門展現堅定支持台灣參與WHA及國際組織的立場，外交部長林佳龍對此表達誠摯感謝。

外交部說明，11個具有「世界衛生組織」（WHO）會員國身分的友邦，向WHO秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案，要求列入這屆WHA議程的「補充項目」（supplementary item）；瓜地馬拉、聖克里斯多福及尼維斯等友邦國會也以通過友台決議等方式，持續多元為台灣國際參與發聲。

林佳龍與衛福部長石崇良也特別藉6日在日內瓦主持的友邦代表團餐會，以及17日的外交酒會，感謝友盟國家長久以來在WHA案給予台灣的強力支持，確保台灣的聲音被全世界聽見。

外交部表示，理念相近國家助台力道也持續提升。英國外交部持續對外表達支持台灣有意義參與國際組織；瑞典外長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）在書面回應國會質詢時重申，瑞典政府強力支持台灣各項有意義的國際參與，瑞典及其他理念相近國家以各種方式聯合進洽WHO秘書處，籲請WHO邀請台灣以觀察員身分參與。歐盟也公開表示，在符合組織規則或慣例的情況下，應允許台灣參與國際體系，並對中國引用「一中原則」不同意台灣參加今年WHA事，表態「一中原則」並無國際共識，且歐盟未承認或採用。

另外，美國雖於今年1月正式退出WHO，但是美國駐聯合國常代瓦爾茲（Michael Waltz）應邀出席美國國會移地聽證會時，堅定表示美國支持台灣有意義參與國際組織，並反對中方刻意誤用及曲解聯大第2758號決議；美國務院也對外表達支持台灣有意義參與國際組織，並強調台灣擁有應對當今全球最艱鉅挑戰的專業與資源，全球將能從中受益。

外交部另提到，友台國家國會議員、「世界醫師會」（WMA）等國際醫衛團體與非政府組織，紛紛藉個別或聯合致函WHO幹事長，以及在社群媒體發聲等多元方式，籲請全球各界共同採取行動支持台灣參與，以及促請WHO幹事長應秉持不遺漏任何人的原則，盡速邀請台灣以觀察員身分出席WHA，全球衛生安全始能完備。

外交部重申，聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議並未提及台灣，不能用於排除台灣參與聯合國體系及其他國際組織；WHO秘書處應嚴守專業及中立，拒絕中國的政治干預，邀請台灣以觀察員身分參與WHA，以及WHO技術性會議、機制與活動，為全球公共衛生做出貢獻，深化全球健康合作。