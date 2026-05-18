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陳培瑜批白：修選罷法因人設事替高虹安解套 糟糕至極

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜。圖／聯合報系資料照片

九合一選戰進逼，新竹市長高虹安的司法案件進度，持續牽動地方政治板塊與朝野攻防。立法院內政委員會準備進行「公職人員選舉罷免法」朝野協商時，民眾黨擬提出再修正動議，放寬「易刑處分者」的參選資格，引發綠營反彈，質疑民眾黨意圖透過修法為高虹安清除司法障礙，民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜更批評，此舉糟糕至極。

高虹安目前仍有誣告案審理中，該案日前二審宣判6個月有期徒刑，因該罪最重本刑為7年，依法不得易科罰金。若未來三審維持原判，高虹安恐需入監服刑；即便法官准許易服社會勞動，若未在參選登記前執行完畢，依現行法規仍無法參選，連任之路恐遭中斷。

立法院內政委員會在日前初審選罷法第26條修正草案時，朝野對於排除「受緩刑宣告者」的候選人消極資格限制已有初步共識。民眾黨立委許忠信進一步主張，自由刑的易刑（如易服社會勞動）罪行實質上比緩刑更輕，既然受緩刑宣告可恢復選舉權，易服社會勞動者理應一併適用，並預告將於下周提出再修正動議。

綠營人士表示，此一修法動向當時就引發「因人設事」的高度聯想，因為根據直播畫面顯示，新竹縣藍委徐欣瑩在會場將手機遞給許忠信，許接起電話後劈頭便稱呼對方為「市長」，並在通話中直言，「因為法官不會做這個社會勞動的宣告」。許忠信原本對提案態度相對開放，在結束該通電話後態度轉趨強硬，堅持納入相關條文。

陳培瑜質疑，這通電話的另一頭就是高虹安本人，民眾黨竟將國家法律用來服務黨內特定人士的最佳利益，若致電者確為高，形同向新竹市民展現了一個「糟糕至極、荒謬絕倫」的市長，呼籲相關人士應向社會大眾交代清楚。另有綠委質疑，若實務上發生未繳罰金轉易服勞役，沒繳罰金卻還能參選，法理邏輯顯有矛盾。

面對綠營質疑，許忠信澄清，提案的法理初衷是為了「還給人民選舉權」，並非專為高虹安一人解套，呼籲外界切勿過度解讀與誤導。高虹安方面則暫無相關回應。

高虹安 陳培瑜 選罷法

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