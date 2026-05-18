李貞秀直播再失言爆大數據專家不是她 高虹安8字回應

被民眾黨開除黨籍的前立委李貞秀昨日在直播中亂開砲，並點名新竹市長高虹安在鴻海開會時「根本是站在旁邊講不上話的人」，且所謂大數據專家並非她本人。對此高虹安回應：「我想社會自有公評」。

李貞秀先前在個人頻道開設直播，指稱「高虹安拿了柯文哲700萬元」，被高虹安駁斥「子虛烏有」。李貞秀事後向高虹安道歉，表示因為情緒激動加上資訊混淆，才會給出這樣的數字，並澄清柯文哲募款都是用於黨務，沒進私人口袋。

民眾黨中央委員會認定該言論嚴重破壞政黨名譽，中評會依「紀律評議裁決準則」開除李貞秀黨籍，並指李貞秀有四大違紀事實，包括：諸多言論與行徑嚴重影響聲譽、破壞民眾黨和諧；連續性違紀；視國家公職與支持者託付於無物；以及嚴重違反黨紀與政治倫理；全體中評委認定其重創民眾黨形象，意圖將辭任公職作為對價，更是嚴重侵蝕政治誠信原則。

被開除黨籍後，李貞秀隨即在多個媒體節目中開撕民眾黨，並點名新竹市長高虹安。她透露，曾聽鴻海高層說，在開會的時候高虹安根本是站在旁邊講不上話的人，所謂的大數據專家根本不是高虹安，而是她男友。對此高虹安回應：「我想社會自有公評」。