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對抗少子化 藍黨團提孩子健保免費、每月5千元育兒補助

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
國民黨立院黨團召開「拯救國家未來 對抗少子化的民生政策」記者會。國民黨團／提供
國民黨立院黨團召開「拯救國家未來 對抗少子化的民生政策」記者會。國民黨團／提供

面對少子化國安危機，國民黨立院團18日召開記者會，提出三項解決少子化政策，「盼0到6歲孩子健保免費、每半年托育補助2萬元，及0到15歲每月0.5萬元育兒補助」。預算規模大約一年2,416億元，不到GDP的1%，大約只占今年總預算的8%。

2025年的新生兒數量跌破11萬大關，來到歷史新低的10.7萬人，預估今年底跌破十萬人。國民黨團指出，少子化不只是人口問題，而是國家存亡的問題。因此，國民黨團正式提出「拯救國家未來：對抗少子化民生政策」，提出具體三項訴求：

第一、「0到6歲，孩子健保免費」。孩子生病最焦急的永遠是父母，因此國民黨團主張0到6歲兒童健保費，由政府全額負擔，降低家庭醫療壓力。根據目前人口計算，0到6歲兒童約有125萬人，整體年度預算約200億元。

第二、「0到6歲，每半年托育補助2萬元」，一年4萬元，預估一年經費約500億元。現在很多年輕夫妻的痛苦是，「雙薪養不起，一薪活不起」，夫妻同時工作，托嬰一個月兩三萬元，如果一人辭職在家帶孩子，房貸又繳不出來。此項政策盼減輕家庭負擔。

第三、「0到15歲，每月5000元育兒補助」。目前台灣0到15歲孩子約有286萬人，整體年度預算約1,716億元。國民黨團推估，若少子化繼續惡化，未來台灣付出的代價，遠遠超過1,716億元，恐發生沒有勞動力、沒有人繳稅、勞保破產、長照崩潰、城市空洞化。

書記長林沛祥表示，國民黨團提出三項具體政策，預算規模大約一年2,416億元，不到GDP的1%，大約只占今年總預算的8%。這項政策可以讓年輕人敢結婚、年輕家庭敢生孩子、父母願意留在台灣、國家擁有下一代。

林沛祥呼籲民進黨政府，不要再把少子化當成口號，不要只會辦論壇、做簡報、拍宣傳片，年輕人需要的不是感動影片，是帳戶真的多了5,000元。

首席副書記長許宇甄說，根據各項國際權威機構的統計預測，台灣生育率已連續五年蟬聯「全球倒數第一」。相較於十年前還有20萬新生兒，短短十年，出生率直接腰斬。當一個國家的勞動力面臨無可挽回的斷層，未來的經濟發展、長照體系甚至是國家防衛，都將面臨無人可撐的絕境。

許宇甄提到，有關少子女化對策預算，從2018年啟動至2025年，總體兒少預算逼近6,000億元高峰，換來的是出生數的雪崩式墜落，因為沒有整體策略、沒有成效追蹤的發現金。短期補助及長期性政策必須並重，國家現在更需要的，是系統性、針對世代未來的長期投資。

許宇甄舉例，日本推動「出生後休業支援」，破除就業限制，全面開放托兒所；雙親同請育嬰假，享加碼給付金。韓國則發放高額「父母津貼」和「新生兒迎接金」，多子家庭享受購屋優先權利與低利。

新加坡設立了「等額配對」，由政府與父母共同為孩子存入基金；並提出「綜合紅利」，發放花紅，母親減稅，享租屋絕對優先權。

少子化 托育 健保

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