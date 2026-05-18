立法院初審通過 宗教團體不動產處理申請期限再延長2年

立法院內政委員會於18日審查「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」第5條條文修正草案，通過申請期限由4年延長為6年，後續將逕付二、三讀。內政部表示支持延長申請期限，未來將配合修正結果，於延長申請期限內，積極協助宗教團體辦理相關不動產權利歸屬審認作業，以保障宗教團體權益。

內政部表示，暫行條例協助宗教團體處理不動產借名登記問題，施行迄今已有逾900家宗教團體提出不動產權利歸屬審認申請，完成超過1,000筆不動產更名登記、2,200筆不動產限制登記。

目前尚未提出申請之宗教團體，涉及問題較為複雜，包括產權不符規定、登記所有權人不同意、沒有申請意願、組織沒有正常運作等情形，需要更多時間予以輔導及準備申請文件，因此為保障宗教團體財產，內政部支持修法延長申請期限。

內政部強調，未來會攜手地方政府，以單一窗口、專案專責之服務方式，針對有意願提出申請但案件較為複雜的個案，協助釐清問題並加以解決，呼籲宗教團體把握申請期限，積極辦理不動產權屬審認，以保障自身權益。