WHA世衛行動團論壇致詞 賴總統：若台灣是WHO成員可為世界做更多貢獻

第79屆世界衛生大會（WHA）18日（台灣時間19日）在瑞士日內瓦開幕，賴清德總統今以錄影方式為衛福部「世衛行動團」全球衛生系列論壇致詞，賴總統表示，台灣始終積極參與國際衛生事務、分享經驗，致力成為全球健康領域中負責任且可靠的夥伴；如果台灣是世界衛生組織的成員，可以為世界做出更多貢獻。

賴總統以英文致詞表示，當前的世界，正在經歷許多劇烈的變動，無論是科技快速發展、人口結構改變，還是新興疫病的挑戰，都讓我們肩負比以往更多、更重的責任。

賴總統說，身為台灣首位醫師出身的總統，他期待集結各方的力量，打造「健康台灣」，增進人民健康福祉。在接下來兩天，我們將分享「健康台灣」的政策願景，針對以下三項議題展開對話：數位健康與人工智慧治理、癌症政策與創新、以及全球消除C型肝炎行動。

賴總統說，首先，數位健康與人工智慧，正在重塑健康照護的未來。台灣將透過完善的制度架構，致力於推動負責任的AI治理，確保醫療AI的安全性、有效性與可信度。同時，台灣蓬勃發展的數位健康產業，也將持續推動前瞻創新，從醫療AI、醫療機器人，到醫療元宇宙等新興應用，全面提升醫療精準度與服務品質。

賴總統表示，第二，癌症仍是當前最嚴峻的健康挑戰之一。為了強化癌症防治，台灣積極推動早期篩檢、精準醫療、以及提升創新治療可近性。我們也透過設立癌症新藥基金、改革健保給付制度，確保每一位病患都能獲得及時、可負擔且高品質的醫療照護。

第三，賴總統說，在全球消除C型肝炎的行動中，台灣比WHO所提2030年目標提早5年完成。成功並非偶然，而是我們以健全治理及全民健保為基礎，積極透過整合篩檢、治療與預防的全面性策略，才有如此的成果。達標並非終點，如何維持成果並填補剩餘缺口，仍需全球持續地合作。我們期待，透過分享台灣的經驗，並向世界各地的夥伴學習，與各國攜手邁向一個沒有C型肝炎的未來。

賴總統表示，「合作」是推動健康政策最重要的關鍵，尤其當前的健康挑戰十分嚴峻，沒有任何國家能夠單獨應對。唯有強化政府、學界、產業與民間的夥伴關係，才能加速創新、促進公平，並建構更具韌性的健康體系。

賴總統強調，長期以來，台灣始終積極參與國際衛生事務，分享經驗，並與全球社群保持密切合作，致力於成為全球健康領域中負責任且可靠的夥伴。如果台灣是世界衛生組織的成員，除了台灣人民的健康人權可以得到保障，台灣也可以為世界做出更多貢獻。