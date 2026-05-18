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立法院19日將表決「總統彈劾案」 藍白支持、綠進場投反對票

中央社／ 台北18日電
賴清德總統。聯合報記者邱德祥／攝影
賴清德總統。聯合報記者邱德祥／攝影

立法院會19日將舉行總統賴清德彈劾案的記名投票，朝野甲級動員。國民黨團今天表示，支持彈劾案，會一致投票；民眾黨團說，會團進團出一致投票，對總統的失職行為追究責任。民進黨團指出，在野黨把憲政制度當作政治秀場，會進場投反對票。

另外，立法院8日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，明定第一批軍購發價書預算上限新台幣3000億元。由於海馬士多管火箭系統約8億元的首期款項5月31日到期，立法院19日下午將邀行政院長卓榮泰提出保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告。

卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法後，藍白立委對賴總統啟動彈劾案程序。根據時程，歷經公聽會、2次審查會與聽證會下，19日立法院會將進行彈劾案記名投票。這是中華民國憲政史上首次進行的總統彈劾案，外界關注各黨投票意向。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄受訪表示，彈劾總統是何其嚴肅的事情，相關門檻也非常高，但在野黨卻把憲政制度當作政治秀場、發動政治鬥爭，這對國內政局穩定及立法院監督行政部門來說，毫無意義。

莊瑞雄說，民進黨必須要表達嚴正的態度，19日投票當天，民進黨立委會進場投下反對票，「前面不陪你們演戲，但投票的時候我們會嚴正表達反對態度」。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，國民黨團明天會一致投票，表達對彈劾案的支持與立場。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，賴總統就職將屆滿2年，但賴總統當初承諾的政見全面跳票，更違憲違法，完全不尊重國會，三讀通過的法律不公布、不執行、不編預算，人事案遭封殺後繞道代理，甚至動輒以網軍抹紅、以司法追殺在野。

陳清龍表示，彈劾不是政治鬥爭，是國會依憲法賦予的職權，面對毀憲亂政的總統，民眾黨團會團進團出一致投票，對總統的失職行為追究責任。

立法院現有113席立委，根據各黨在國會的席次，國民黨加上參與國民黨立法院黨團運作的無黨籍立委陳超明和高金素梅，共54席，民進黨51席、民眾黨8席。

根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員1/2提議、2/3以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額2/3以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。換言之，只要有38位立委投反對票，彈劾案就不會通過。

另外，立法院朝野黨團15日經協商達成共識，依黨團協商結論指出，各黨團同意19日下午邀請行政院長率同相關部會首長列席，提出保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告並備詢，由國民黨團、民進黨團各推派3人、民眾黨團推派1人進行。

協商結論指出，專案報告後，如經立法院同意行政院依軍購特別條例，籌編第一批發價書採購特別預算案，則於20日下午加開立法院會，請行政院在20日中午前將特別預算案送至立法院。行政院預計在20日上午加開臨時院會，通過特別預算案。

賴清德 彈劾案 卓榮泰 國民黨團 民眾黨團 民進黨團

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