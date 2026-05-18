民進黨民調／賴政府滿意度、信任度雙破5成 民眾黨團：自吹自擂

民進黨民調中心今日公布賴清德總統執政兩周年民調，賴總統及其施政團隊滿意度為56.4％，信任度為51.8％，雙雙呈現過半趨勢。對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，民進黨要拿著自家做的民調，替賴清德自吹自擂，公信力如何，每個公民心中都有一把尺，會做出合理的判斷。

根據民調結果顯示，賴總統及其施政團隊滿意度為56.4％、不滿意度38.4％；賴總統信任度51.8％、不信任35.2％；在減輕人民負擔、社會福利的滿意度突破7成，維護主權、國防事務、外交事務及兩岸政策上也有破5成的滿意度。

對此，陳清龍表示，民進黨要拿著自家做的民調，替賴清德自吹自擂，公信力如何，每個公民心中都有一把尺，會做出合理的判斷。建議民進黨也可以問問人民，對於社會住宅政策大轉彎直接興建從13萬戶下降至4萬戶、原本承諾的三班護病比兩年內入法結果變成2027年分階段實施，人民有何看法？不要只會玩數字遊戲，不敢聽人民真實的聲音。