刪5億預算挨批！馬文君：近年採購無人機性能不好 軍規、商規標準不清

立法院外交國防委員會審查今年度國防部預算，傳出國民黨立委馬文君提案凍結潛艦國造後續艦119億元預算，並刪除5億765萬元「無人機前瞻技術多元整合開發計畫」。對此，馬文君今受訪時表示，近年政府採購大量無人機，但實際功能與性能不好，且軍用與商規機型的驗證標準不清楚。

馬文君表示，不僅國防部，各部會也編列相關預算，因此政府應將所有數據與用途完整攤開，清楚說明無人機的使用目的與規格標準。

有民進黨立委批評刪凍預算恐影響台灣產業發展與未來，對此，馬文君回應，真正影響產業發展的是國防預算使用不當與資源浪費，不是編了一點預算就能讓產業好好發展，產業發展應由經濟部等單位整合規劃，結合所有產業達到國家最好的產業發展未來式，而非僅依賴國防預算編列。且近年武器裝備採購未如預期到位，浪費很多錢，例如買戰備用水，8塊竟然變成120塊，要監督的就是這種情況，希望可以拿到更好且更適配的武器裝備。

至於提案凍結潛艦國造後續艦119億元預算，馬文君指出，以過去軍購經驗為例，F-16V戰機案雖持續付款多年，但交付進度延宕，今年最後一年了，付款近2000億元，66架戰機連ㄧ架都沒有拿到。她質疑，去年要交艦交不出來，今年也延宕，那去年的20億也還沒有執行，今年119億又要繼續付嗎？