藍委廖偉翔日內瓦發聲：WHA台灣的椅子已空了10年 別忽視台灣醫療實力

世界衛生大會（WHA）即將召開，赴瑞士日內瓦參與相關外交行程的國民黨立委廖偉翔表示，世衛體系中「原本屬於台灣的椅子已空了10年」，台灣今年不再只是爭取國際社會的同情，而是帶著具體醫療實力與全球合作方案走向世界，向國際展現「台灣能貢獻什麼」。

廖偉翔指出，台灣此次攜手30家頂尖醫院及醫療科技廠商參與國際交流，展現包括C型肝炎防治、精準醫療及AI智慧醫療等成果。他強調，台灣在C型肝炎治療方面，全口服新藥治癒率已超過95%，並透過大數據篩檢機制，提前五年達成世界衛生組織（WHO）2030年消除病毒性肝炎目標。

在精準醫療方面，廖偉翔表示，台灣已將次世代基因定序納入全民健保，不論職業與收入，每位癌症病患都能享有相同的醫療科技資源，真正落實醫療平權。

廖偉翔提到，台灣近年積極推動AI醫療與韌性醫療，從醫療雲端、AI輔助診斷到手術機器人，皆已實際應用於臨床現場，協助醫師提早辨識高風險病患、提升救治效率，並縮短城鄉醫療落差。

針對台灣長年遭排除於WHA之外，廖偉翔直言，世衛體系中「原本屬於台灣的椅子已空了10年」，受影響的不只是台灣2300萬人民，更是全球公共衛生合作體系。COVID-19已證明疾病沒有國界，任何被排除的合作夥伴，都可能成為全球防疫缺口。

另外，廖偉翔表示，台灣也將與馬爾他騎士團簽署烏克蘭傷患復健合作意向書，展現台灣不僅關注自身，更積極投入國際人道援助與全球健康合作。

廖偉翔最後說，邀請全球媒體與公衛界，今年12月赴台參加「Healthcare+台灣醫療科技展」，親自見證台灣完整且成熟的醫療科技生態系，讓世界真正看見台灣在全球公衛領域的重要角色。