連勝文：民進黨硬拗「美中台關係不變」 真以為老百姓可任意矇騙？

川習會落幕，賴清德總統表示，捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題。國民黨前副主席連勝文表示，美國話已說得這麼明白了，民進黨還是可以硬拗「美中台三角關係之間沒有任何改變」，真以為台灣老百姓都聽不懂，可以隨他們任意矇騙？

連勝文17日透過臉書指出，他的父親連戰曾任台大政治系主任及所長，教授國際關係，也曾擔任駐外大使及外交部長。在他與父親有關國際政治議題的對話中，印象最深刻的是他曾對我說過「國際間只有利益，沒有正義」。近日有關大陸、美國與台灣之間的博弈，似乎正凸顯父親這句話的精髓。

連勝文說，一向狐假虎威、拿台灣珍貴的半導體產業及納稅人的錢，去拍美國馬屁的台灣當權者，近日可能被嚇得昏頭脹腦，因為美國總統川普說得非常清楚「不希望台灣走向獨立，也不會跑老遠去為台灣打獨立戰爭」，同時直白地指出「台灣有人想要獨立、想要開戰，美國不要這場戰爭，台灣不要指望美國會提供無限制的軍事支持！」

連勝文說，川普話說得這麼明白，就是告訴台灣激進的「塔綠班鳥人」和死忠台獨支持者，如果想透過激怒對岸引起戰爭的方式實現獨立，美國絕不會幫忙，「要打就自己去打，要死就自己去死，美國大兵不會為你跑大老遠流一滴血。」美國雖然不會為台灣打仗，但因為台灣是川普口中的「晶片小偷」，所以半導體產業還是要繼續移到美國去。

連勝文說，川普的做法其實完全符合其一貫以來行事的風格，在競爭激烈的紐約商場中所展現出的適者生存，強者通吃，同時只要利益足夠，任何事物都可以交易的商人性格。難道民進黨完全沒有概念？還是已經被自己的意識形態綁架，甚至是相信了自己的謊言，因此被人吃得死死的，導致在台獨的錯路上，找不到一條可以安然下車的出口？

連勝文批評，過去幾個月，民進黨不停用各種軍購議題抹紅國民黨，動輒指控國民黨惡意阻止軍購是中共同路人，結果在野黨通過高達7800億元的預算後，川普卻直接告訴你，軍購是一個（對美國）非常好的籌碼；也就是說，在大陸龐大的經貿利益誘惑之下，現在沒有人知道美國還會不會繼續賣這些武器，或是什麼時候賣。

連勝文認為，在美國以軍售為交易籌碼，從大陸實際的獲取龐大利益前，這些軍售項目恐怕都會有所變動，甚或長期延宕。而之前軍購案我方已付錢的武器，到今天為止大部分都延遲運交，若新的軍購案又懸而未決，這些「現在」的高新武器，送到台灣可能都已經10年甚至更久以後了，請問要如何以2030年後才能獲得的武器，去打一場民進黨口口聲聲說，會在2027年發生的兩岸戰爭？

連勝文批評，台獨對某些人或許是個夢想，但對大多數當權者及其身旁嗷嗷待哺的政客及側翼而言，台獨不只是口號，更是一門升官發財的好生意，利用台獨口號來鞏固基本盤，再利用鋪天蓋地的資源灌注及利益交換來綁更多選票，騙到政權後，再利用權力獲得包含武器交易、奉旨給飯等龐大的派系或個人的金錢利益，而抗中保台更是民進黨最廉價且有效的政治鬥爭工具。

連勝文說，即便民進黨內有人了解到國際現實、以及台獨的危險及不可行，但這些工具太好用了，就好像吸毒一樣，一旦嘗到了權力及金錢的甜頭，根本不可能戒除掉這些致命的惡習。只要民進黨繼續執政，台灣就只能被迫在一條危險的道路上繼續跌撞摔到鼻青臉腫，倒楣的卻是台灣多數民眾。