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賴總統稱無台獨問題…趙少康：無台獨問題 就請立刻刪除「台獨黨綱」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。(圖／本報系資料照)
中廣前董事長趙少康。(圖／本報系資料照)

川習會落幕，賴清德總統表示「捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題」。中廣前董事長趙少康質疑，賴總統別再騙了，局勢已經很清楚，美國不會支持台獨，中國大陸反對台獨，民進黨賴清德還要堅持什麼？既然民進黨主席賴清德都說沒有台獨問題，就請立刻刪除「台獨黨綱」。

趙少康指出，美國總統川普公開講得非常清楚，「不希望發生戰爭。如果維持現狀，認為中國是可以接受的。但也不希望有人因為美國支持他們，就說『我們現在要宣布獨立』。」這段話就是在講給賴清德聽。

趙少康說，果然不意外，「台獨金孫」賴清德馬上出來「重新定義」台獨，一下說沒有台獨問題，一下又說台灣早就是主權獨立國家，前後說法互相矛盾，讓人摸不著頭緒。

趙少康批評，賴總統天真以為把「中華民國」後面加上「台灣」，就可以把台獨換個包裝再推出來，當大家都看不懂？北京會看不出來？

趙少康說，民進黨自己最清楚，台獨根本做不到，但還是要講，而且還可以隨時調整。每到選舉，看到獨派，就喊推動台獨；面對中間選民，就改口「維持現狀」。怎樣有選票，就怎樣講，把人民當傻瓜。這就是民進黨的套路。

趙少康指出，對北京來說，邏輯很簡單，反獨優於統一。只要碰到台獨，就是紅線。過去的九二共識，一中各表，本來就是一種模糊的政治設計，雙方互不承認主權、也不否認治權，擱置爭議，共識就是沒有共識，但讓彼此都有空間。

趙少康說，但民進黨執政後偏偏都要去破壞。一天到晚逼問對岸承不承認中華民國，講什麼「互不隸屬」、「敵對勢力」，哪壺不開提哪壺。這些話，除了讓對岸更強硬，對台灣有什麼實質好處？

趙少康重申，中華民國就是中華民國，比中華人民共和國早成立38年，既然民進黨主席賴清德都說沒有台獨問題，就請立刻刪除「台獨黨綱」，不要把2300萬人民一起拖下水。

台獨 趙少康 賴清德 川習會

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