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賴總統滿意度破5成 學者評價兩極：經濟有感、政治失控

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對民進黨的民調，賴總統滿意度高達56.4%，學者意見相當兩極。（中央社）
針對民進黨的民調，賴總統滿意度高達56.4%，學者意見相當兩極。（中央社）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

賴清德總統的施政好棒棒，還是爛透了？學者各持己見。對於賴總統執政2周年，學者陳俐甫受訪時肯定賴任內的經濟表現，但憂心今年與明年預算審議品質混亂，無法讓須照顧者獲得照護，牽連政府施政；學者曲兆祥則認為，綠民調與其他民調有十足落差，賴任內朝野僵持，又透過司法與政治鬥爭，更加劇社會對立。

經濟好、兩岸局勢穩

民進黨民調中心18日發布民調指出，賴清德總統的滿意度高達56.4%，對於賴總統個人的信任度也有51.8%，且維護主權、國防、外交、兩岸、減輕負擔、社會福利與經濟等滿意度都破5成。

對此，台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫受訪時表示，賴總統的滿意度高是因為經濟（尤其是股市）表現好，民眾在政治上的不滿便會降低，且此次川習會結束，更能證實中國短期內不會武力犯台，畢竟中國國家主席習近平都有說不希望動手，若是這樣，兩岸就只會各說各話、衝突不會升溫，而賴總統也不會因此失分。

立院亂審預算牽連賴

陳俐甫擔心，由於今年總預算比較晚審，加上明年總預算也將在8月左右送出，擔心115年的總預算審議品質低落，而明年總預算與選舉也會高度綁定，立委們更希望在預算中加入政見承諾，兩年的預算都相當混亂，不只是地方政府會有壓力，國家也面臨行政壓力，因此造成的社會動盪，賴總統恐概括承受。

「分配不均等問題並未有效緩解！」陳俐甫提醒，預算品質低落、被塞許多政策牛肉，導致真正需要幫助與投入的部分就會缺少投入，這將是賴總統接下來施政的隱憂。

政治對立程度創新高

但文化國發所兼任教授曲兆祥受訪時指出，此民調與坊間多數民調結果有高度落差，因此他抱持存疑態度。曲兆祥指出，受到中東戰爭影響，物價與就業的影響相當明顯，社會對立程度也創下新高，例如賴總統在團結十講曾將不同意見者列為「雜質」，且視法律為無物，不執行立法院通過的法案，且任命已被國會否決的檢察總長代理職位，都相當荒謬。

曲兆祥表示，在外交與兩岸議題方面，看看這幾天川習會，還有賴總統有關「台獨」的發言，很少人對於賴相關政策感到滿意，且賴對於藍白，甚至是黨內與自己意見不合的人也透過司法與鬥爭等手段處理，政黨對立程度創下2000年政黨輪替以來的高點、更加極化，反而讓現在台灣社會更烏煙瘴氣。他實在無法給賴總統打高分。

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