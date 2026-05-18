議員促履行總統政見第三胎補助百萬 侯友宜：可建議賴總統

少子化問題愈來愈嚴重，新北市長侯友宜2024年參選總統曾提第三胎補助百萬購屋補貼，新北市議會民進黨團今天總質詢，認為新北可把這項政見當作侯卸任市長前給市民的畢業禮物。侯友宜表示，少子化是全國性問題，「地方的錢沒有這麼多」，他有經驗如果推出，其他人會遷來新北「領完又遷回去」，建議可由總統賴清德推出全國一致性政策，或是貴黨參選人也可以提，「現在這個支票我開不下去」。

新北市議會今天由民進黨蘇系議員陳永福、張維倩、翁震州、邱婷蔚、彭一書、李余典、李倩萍聯合質詢。

邱婷蔚說，今在議會質詢時，提及新北市長侯友宜過去參選總統時曾提出第三胎補助100萬元購屋金政見，認為少子化情況越來越嚴重，出生人口持續下降，侯可在卸任前，將第三胎百萬補助作為「送給市民的禮物」。

邱婷蔚指出，新北市第三胎補助申請件數逐年下降，去年約有2204件，今年截至4月僅約598件，若照此趨勢推估，年底恐比去年更少，現在願意生第三胎的人不多，但100萬說多不多、說少不少，對家庭仍有實質幫助，月子中心住一下就好幾十萬，且少子化已導致未來可能出現教室很多、卻沒有學生的情況。

邱婷蔚表示，若侯在畢業前推動第三胎100萬補助，市長阿公留給大家一個禮物也不錯，甚至認為此政策若推出，其他縣市也可能跟進。

不過侯友宜回應，少子化是全國性問題，地方的錢沒有這麼多，他更直言， 他保證喊出來後，大部分第三胎都會遷到新北，但「拿到就會遷回去」，這新北市有經驗。

侯友宜說，新北在少子化衝擊下，人口減少幅度相較台北、桃園已算較少，且新北因孩子多，相關補助總金額甚至高於台北市，但人均預算卻較低，台北市人均預算7萬多，新北才5萬，地方財政有限，該省的省、該花的花。

對第三胎百萬補助，侯友宜說，少子化屬於全國性問題，需要中央統一推動，當總統跟當地方首長不太一樣，他也當場向邱婷蔚表示，是不是貴黨也可以提出這個政見，並點名賴清德「你跟賴總統說一下」，地方的錢沒有這麼多，少子化不是單一縣市問題，是全國化問題。

邱婷蔚追問「所以你也是隨便開開的嗎？」侯友宜回應，政策若要推動，應由中央以全國一致性方式處理。