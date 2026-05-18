快訊

金宣虎、高允貞爆假戲真做？《愛情怎麼翻譯》CP同款小物藏玄機

台股收低280點跌破10日線 台積電收2,240元下挫25元

520罕見3吉日齊聚…命理師揭3神加持正財爆棚 忌3事恐害到自己

聽新聞
0:00 / 0:00

議員促履行總統政見第三胎補助百萬 侯友宜：可建議賴總統

聯合報／ 記者葉德正張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今天到議會接受總質詢。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天到議會接受總質詢。記者葉德正／攝影

少子化問題愈來愈嚴重，新北市長侯友宜2024年參選總統曾提第三胎補助百萬購屋補貼，新北市議會民進黨團今天總質詢，認為新北可把這項政見當作侯卸任市長前給市民的畢業禮物。侯友宜表示，少子化是全國性問題，「地方的錢沒有這麼多」，他有經驗如果推出，其他人會遷來新北「領完又遷回去」，建議可由總統賴清德推出全國一致性政策，或是貴黨參選人也可以提，「現在這個支票我開不下去」。

新北市議會今天由民進黨蘇系議員陳永福、張維倩、翁震州、邱婷蔚、彭一書、李余典、李倩萍聯合質詢。

邱婷蔚說，今在議會質詢時，提及新北市長侯友宜過去參選總統時曾提出第三胎補助100萬元購屋金政見，認為少子化情況越來越嚴重，出生人口持續下降，侯可在卸任前，將第三胎百萬補助作為「送給市民的禮物」。

邱婷蔚指出，新北市第三胎補助申請件數逐年下降，去年約有2204件，今年截至4月僅約598件，若照此趨勢推估，年底恐比去年更少，現在願意生第三胎的人不多，但100萬說多不多、說少不少，對家庭仍有實質幫助，月子中心住一下就好幾十萬，且少子化已導致未來可能出現教室很多、卻沒有學生的情況。

邱婷蔚表示，若侯在畢業前推動第三胎100萬補助，市長阿公留給大家一個禮物也不錯，甚至認為此政策若推出，其他縣市也可能跟進。

不過侯友宜回應，少子化是全國性問題，地方的錢沒有這麼多，他更直言， 他保證喊出來後，大部分第三胎都會遷到新北，但「拿到就會遷回去」，這新北市有經驗。

侯友宜說，新北在少子化衝擊下，人口減少幅度相較台北、桃園已算較少，且新北因孩子多，相關補助總金額甚至高於台北市，但人均預算卻較低，台北市人均預算7萬多，新北才5萬，地方財政有限，該省的省、該花的花。

對第三胎百萬補助，侯友宜說，少子化屬於全國性問題，需要中央統一推動，當總統跟當地方首長不太一樣，他也當場向邱婷蔚表示，是不是貴黨也可以提出這個政見，並點名賴清德「你跟賴總統說一下」，地方的錢沒有這麼多，少子化不是單一縣市問題，是全國化問題。

邱婷蔚追問「所以你也是隨便開開的嗎？」侯友宜回應，政策若要推動，應由中央以全國一致性方式處理。

侯友宜 少子化 李余典

延伸閱讀

防鼠患、火災…議員促解決囤積房 侯友宜：自治條例下會期送審

綠議員建議效法「川普帳戶」 侯友宜：可評估、盼由中央推動

「育兒津貼提高至1.5萬」幼教團體喊話：正視年輕家庭育兒壓力

議員促設中和南勢角聯外道路 新北市府：交流道改善先行

相關新聞

時間軸／大罷免、朝野僵局...賴政府執政10大爭議與衝突

自2024年5月20日賴清德總統就職以來，由於國會呈現「三黨不過半」的政局，朝野衝突頻率與憲政危機的密度均創下近年新高。聯合新聞網依照時間順序，整理出執政至今的十大主要爭議與衝突事件。

整理包／軍演升溫、朝野惡鬥、台股創高 賴政府執政2年全體檢

從台股突破4萬點、AI產業帶動經濟成長，到共軍軍演與灰色襲擾常態化，民進黨賴清德政府執政2年，台灣同時站在經濟高峰與地緣政治壓力前線。國防預算創新高、競爭力集中特定產業，但朝野對抗、覆議與釋憲頻繁，人事懸缺、財政擴張與憲政僵局爭議也持續延燒；少子化、高房價與世代焦慮問題同樣未解。支持者認為政府在國際局勢動盪下穩住經濟與國安，反對者則質疑政治對立與治理失能同步惡化。《聯合報新聞部》整理了賴清德「執政2年全體檢」，帶您從國安、政治、經濟、財政與人口等5大面向，盤點賴政府的重要政策、爭議與執政下的數據變化。

議員促履行總統政見第三胎補助百萬 侯友宜：可建議賴總統

少子化問題愈來愈嚴重，新北市長侯友宜2024年參選總統曾提第三胎補助百萬購屋補貼，新北市議會民進黨團今天總質詢，認為新北可把這項政見當作侯卸任市長前給市民的畢業禮物。侯友宜表示，少子化是全國性問題，「地方的錢沒有這麼多」，他有經驗如果推出，其他人會遷來新北「領完又遷回去」，建議可由總統賴清德推出全國一致性政策，或是貴黨參選人也可以提，「現在這個支票我開不下去」。

立院明表決總統彈劾案 吳思瑤批藍白搞鬥爭

賴清德總統彈劾案投票19日將於立法院登場，民進黨政策會執行長吳思瑤18日指出，政府拚經濟、顧民生，在野卻搞鬥爭、搞彈劾，配合境外敵對勢力操作政治鬥爭，且彈劾完全沒有正當性，民進黨立院黨團明日將進場投票表達反對意見，勇敢地跟社會民意站在一起。

推「0到15歲國家幫你養」三政策 藍營：今天不救明天就沒孩童可救

新生兒出生數拉警報，國民黨立法院黨團今天舉行記者會，批評賴政府說要解決少子化卻只會撒幣，對於年輕爸媽實質所需的補貼卻總推財政困難；國民黨團同時宣布三項「0到15歲國家幫你養」政策，呼籲賴清德總統將少子化視為國安危機，孩童不應成為國家最省的預算，「今天不救孩童，明天就沒有孩童可以救」。

民進黨民調 賴政府滿意度、總統信任度雙破5成

賴政府執政將滿2周年，民進黨民調中心18日公布最新調查，賴清德總統及其施政團隊滿意度為56.4％、不滿意度38.4％；賴總統信任度51.8％、不信任35.2％；在減輕人民負擔、社會福利的滿意度突破7成，維護主權、國防事務、外交事務及兩岸政策上也有破5成的滿意度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。