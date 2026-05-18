立院明表決總統彈劾案 吳思瑤批藍白搞鬥爭

賴清德總統彈劾案投票19日將於立法院登場，民進黨政策會執行長吳思瑤18日指出，政府拚經濟、顧民生，在野卻搞鬥爭、搞彈劾，配合境外敵對勢力操作政治鬥爭，且彈劾完全沒有正當性，民進黨立院黨團明日將進場投票表達反對意見，勇敢地跟社會民意站在一起。

在野不滿行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，因此對賴總統啟動彈劾案程序，立法院日前舉行審查會，5月19日進行彈劾案投票；民進黨今日公布賴政府執政2周年民調，也被問到立法院在此時彈劾賴總統，是否有意打擊執政團隊？

吳思瑤說，執政團隊努力顧民生拚經濟，獲得民意高度支持，但在野陣營只會搞鬥爭、搞彈劾，彈劾沒有正當性，也沒有社會支持；今日民調清楚展現，不論在內政外交領域，賴總統都獲得高滿意，這是民意給予執政團隊的底氣。

吳思瑤表示，在野黨為彈劾而彈劾、為反對而反對，不挺自己國家，卻配合境外敵對勢力操作台灣政治鬥爭，不會獲得社會肯定，今日民調給予執政團隊非常大的鼓舞，針對明日立法院彈劾投票，民進黨團會進場表達反對意見，勇敢地跟社會民意站在一起，力挺賴總統領導國家走在正確方向。