推「0到15歲國家幫你養」三政策 藍營：今天不救明天就沒孩童可救

新生兒出生數拉警報，國民黨立法院黨團今天舉行記者會，批評賴政府說要解決少子化卻只會撒幣，對於年輕爸媽實質所需的補貼卻總推財政困難；國民黨團同時宣布三項「0到15歲國家幫你養」政策，呼籲賴清德總統將少子化視為國安危機，孩童不應成為國家最省的預算，「今天不救孩童，明天就沒有孩童可以救」。

國民黨團書記長林沛祥指出，台灣現在一年出生人口跌到10萬人，大家不是不想生，是不敢生，養孩子不只是甜蜜負擔，而是壓力測試，夫妻為孩子每天在「打仗」，因此國民黨團正式提出對抗少子化政策，民進黨不做的，國民黨來做。

國民黨團首席副書記長許宇甄表示，執政黨總是說自己很努力，編列龐大的少子化對策預算，檢視從2018年啟動以來到去年，總體兒少預算逼近6000億元的高峰，但換來的卻是新生兒數雪崩式墜落，因為沒有整體策略及成效追蹤只有盲目撒幣。

許宇甄分析，縱觀日本有無條件托育、休業支援等政策；韓國有豐富津貼，以及多子家庭購屋專屬優先權與低利；新加坡有兒童戶頭，發放花紅、母親減稅、享受租屋絕對優先權等，而我國的賴政府做了什麼？這就是為什麼國民黨今天要提出少子化三項政策「0到15歲國家幫你養」。

國民黨台南市長參選人、立委謝龍介，大家正共同面對比兩岸危機更嚴重的少子化危機，20年來大家都在講這是國安危機，但中央政府有錢時不做，沒錢時做不了；年輕人熱衷戀愛但不敢結婚，敢結婚的不敢生孩子，敢生孩子的又怕養不起，整個國家陷入生孩子恐懼當中。

謝龍介表示，台南新生兒數從2018年1萬2379人到2025年降至7154人，各縣市也幾乎都這趨勢；政府應擴大補助到大學畢業，吃飯免錢、讀書免錢，國家來養。其實很多年輕人都說，這樣就可以減少負擔，韓國透過政策就回生育率，呼籲賴統總要將該問題視為國安危機。

林沛祥說明，三政策包含「0到6歲健保費全額免費」、「0到6歲托育補助每半年2萬」、「0到15歲每月5000元育兒補助」，其中健保費部分總人數約125萬人，整體預算1年約200億元；育兒補助部分總人數約286萬人，一年預算約1761億元，三政策總計所需預算不到今年GDP1%。

賴政府喊愛台灣，但每次提到照顧孩童就說財政困難，但面對匡列幾千億元預算的特別條例就說編就編，孩童不應成為國家最省的預算；這些預算不少，但少子化若繼續惡化，未來代價遠遠超過這些錢，還說今天不救孩童，明天國家就沒有孩童可以救。