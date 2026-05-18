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影／賈永婕說不當台灣人就不要在這裡 范雲：講出許多人心聲

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
台北101董事長賈永婕上YT節目上「不當台灣人就別在這」言論，民進黨立院黨團書記長范雲（右）與副書記長黃捷（左）上午在時事記者會上回應記者提問表示，講出了許多人的心聲，讓人聽起來非常窩心。記者陳正興／攝影
台北101董事長賈永婕上YT節目上「不當台灣人就別在這」言論，民進黨立院黨團書記長范雲（右）與副書記長黃捷（左）上午在時事記者會上回應記者提問表示，講出了許多人的心聲，讓人聽起來非常窩心。記者陳正興／攝影

台北101董事長賈永婕在參加邰智源所主持的YT節目「下班去吃飯」 ，2人聊到台灣主體的議題，賈永婕提到「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊」。民進黨團書記長范雲在回應的時候表示，賈永婕的談話，講出了許多人的心聲，讓人聽起來非常窩心。

民進黨立院黨團書記長范雲與副書記長黃捷上午在時事記者會上回應記者提問表示，力挺賈永婕，賈的談話「聽起來很窩心」。范雲舉例國防預算這麼重要，中共不斷在灰色地帶侵擾，如果惡意的杯葛國防預算，煽動台灣的國防自主，讓不對稱戰力關鍵的無人機產業發展緩步，對台灣的國防升級造成傷害，而傷害國防就是傷害2,300萬人民的生命安全，所以賈永婕的談話對范雲而言，是講出非常多人的心聲。

賈永婕 范雲 邰智源

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