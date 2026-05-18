賴政府執政兩周年民調出爐 減輕人民負擔滿意度七成

賴清德總統就職520將滿兩周年，上任以來持續推動各項施政，涵蓋民生、經濟、國防、外交等重要面向。民進黨18日召開「執政兩周年民調發布」記者會，公布最新施政滿意度民意趨勢。其中，減輕人民負擔相關政策的滿意度超過七成，泛藍支持者也有47%肯定政府的社福措施。

民進黨政策會執行長吳思瑤表示，台灣經濟發展表現亮眼，今年第1季經濟成長率高達13.69%，創下39年來新高；失業率3.34%則創25年來新低，國民人均GDP更已超越日韓。

民調顯示，在「減輕人民負擔」項目中，有高達74%的國人滿意政府表現，「社會福利政策」國人總體滿意度高達70.7%，其中泛藍支持者也有47%肯定政府的社福措施；「穩定物價」滿意度達64.5%；「經濟成長」則有55.6％的國人給予肯定。

吳思瑤指出，八大政策項目中，減輕人民負擔74%、社會福利70.7%、穩定物價64.5%、維護主權59.9%、經濟成長55.6%、國防事務54.7%、外交事務54.6%、兩岸政策53.9%，整體滿意度皆超過五成。

民進黨發言人吳崢表示，賴政府整體施政滿意度為56.4%，賴總統個人信任度也達51.8%，施政滿意度與信任度雙雙過半。在總統核心職權相關指標中，防範中共滲透、強化國安偵查等「維護國家主權」作為，滿意度59.9%；強化國防預算、推動國防自主與潛艦國造等「國防事務」滿意度54.7%。

此外，突破中國封鎖、出訪友邦等「外交事務」滿意度為54.6%；赴陸報備制與中配參選需放棄中國國籍等「兩岸政策」也獲53.9%認同，吳崢說，這顯示國人與政府在捍衛主權、拓展外交空間與防衛民主體制目標上具高度共識。

吳崢強調，整體而言，以上八項施政，都獲得高度支持，賴總統與行政團隊蔚藍也將持續展現穩健、務實、負責任的執政態度，讓台灣在複雜的變局中持續前進。