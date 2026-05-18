影／對抗少子化 國民黨團公布三項民生政策

國民黨立法院黨團今天舉行拯救國家未來記者會，公布國民黨對抗少子化的民生政策，黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、立委謝龍介出席，公布包括0到6歲免健保費、0到6歲托育補助半年2萬、0到15歲每月5000元育兒補助。

林沛祥表示，如果一個國家連孩子都越來越少，連下一代都不敢生，這才是最嚴重的國安危機，沒有年輕人，哪來的勞動力，沒有新生兒，哪來的經濟成長，沒有下一代，誰來繳稅、誰來照顧老人、誰來守護台灣？現在台灣一年出生人口已經跌到10萬人，很多年輕人不是不想生，而是不敢生，因為現在養個一孩子，不只是甜蜜的負擔，而是所謂的壓力測試，奶粉錢、托育費、房租、補習、工時、接送，夫妻每天像在打仗，有些父母不是不愛孩子，而是每天回到家時，孩子已經睡了，所以今天正式提出拯救國家未來對抗少子化的民生政策。

林沛祥說，第一訴求是0到6歲免健保費，根據目前人口估算，零到6歲的孩子全台灣約125萬，整體預算約一年200億，這不是花費，這是投資，一個政府連孩子的健康都不願意照顧，卻一天到晚喊愛台灣，人民真的很難接受，少一點貪汙舞弊，健保的財務漏洞就變小，少買幾件不當的武器，孩子的醫療就有了，少養幾個網軍名嘴，年輕父母就能喘口氣。孩子不應該成為國家最省的預算。

第2項訴求零到6歲每半年托育補助發2萬元，也就是一年4萬元。現在很多年輕父母最大的痛苦就是雙薪養不起，一薪活不下去，父母兩個都工作，托嬰中心一個月兩三萬，如果有人辭職在家帶小孩，房貸又繳不出來，所以主張每半年發放2萬元的托育補助，一年4萬元，估計一年的經費約500億元，這不是亂撒錢，而是把錢真正用在家庭，用在孩子與下一代，一個國家如果連願意生孩子的人都不幫忙，那麼最後面大家只會選擇乾脆不要生。

第3項也是最核心的訴求0到15歲，每個月5000元育兒補助，每個月5000元，1年6萬元，0到15歲的孩子全中華民國差不多286萬名，整體年度預算約1716億元，很多人聽到一聽到數字可能會嚇到，但是要提醒大家，少子化如果繼續惡化，未來台灣所要付出的代價遠遠超過1716億元。