高雄軍工產業受影響 陳其邁重話批國民黨不負責任盼再做考量

立法院刪除4千7百億元軍購特別預算及凍結潛艦相關預算，影響高雄造船及無人機等軍工產業。高雄市長陳其邁今在議會批評刪除預算是「不負責任」，但也希望國民黨再做考量。

市長陳其邁今早在議會針對軍購案及凍結潛艦預算問題發表意見。陳其邁說，刪減或凍結潛艦預算，讓台船在未來潛艦產業的發展跟製造都會受到影響，不僅影響高雄軍工產業，甚至也會影響台船員工的工作權益。此外，高雄造船已經擁有非常完整的供應鏈，不只牽涉台船一家公司，周遭供應鏈廠商都受影響。

陳其邁說，無人機也是，因為高雄有非常多家的航太跟無人機相關零組件供應商，如果刪減這些預算，就是刪減高雄軍工產業的發展。

陳其邁強調，不管從國家安全角度或高雄產業發展，他都希望國民黨立院黨團能夠就相關的軍工產業再做考量，「不要這樣大手一揮，那也不知道為什麼要把相關的預算刪除，那我覺得這是一種不負責任的做法」。