立委關心針孔攝影機實名管制進度 內政部：一個月內研議

多家知名連鎖醫美診所接連爆發偷拍事件，引發針孔攝影機等設備購買及使用問題，行政院長卓榮泰日前裁示進一步研議實名制，也請數發部研議如何有效管制電商平台販售。多位立委今於立法院內政委員會關心實名制及專法進度，對此，內政部政務次長馬士元表示，將於一個月內提出政策研議時間表。

內政委員會今審查內政部等中央政府總預算，國民黨立委張智倫質詢時指出，針對偷拍設備納管訂定實名制及專法，制度現在研議的如何？另許多電商平台也有販賣針孔攝影機，是否考慮限制？

馬士元表示，針孔攝影機本身是一個工具，偷拍是因為使用不當，行車記錄器、密錄器等設備，家暴婦女會在家裡安裝，家裡有老人也會有使用需求。至於實名制部分，內政部目前在跟經濟部、電商平台討論，若屬於特殊規格的針孔攝影機，例如偽裝成偵煙器、平時建築物會使用的器材等，要如何進行規範，因為使用範圍很廣，所以規劃實名制要非常小心。

張智倫提出，能否在一個月內提出完整的政策研議時間表？馬士元回答，可以，這個月可以做出分析並回報。

國民黨立委王鴻薇也關心，內政部是否同意實名制管理針孔攝影機？內政部長劉世芳說，這要看使用目的，有些人是為照顧家中長照老人、小孩、毛小孩有無被虐待，以及行車記錄器跟密錄器等都跟攝影機有關。若只想到為解決醫美診所的針孔攝影偷拍狀況就採取實名制，有很多廣泛空間需要討論，也不能只侷限在一個部會。

民進黨立委黃捷則指出，偷拍事件爆發後，衛福部第一時間有將醫療機構空間規範寫清楚，公共空間可以架設正常監視器，一般問診間需獲得民眾同意，高度隱私空間絕對禁止錄影拍照，行政院長卓榮泰也明確要求立刻進行稽查，那目前警政署是否已經跟各地警察局進行聯合稽查？

劉世芳表示，上週行政院專案報告後，警政署已下令各地方政府展開聯合稽查。不過，警政署及第一線警察同仁也回報，目前各事業主管機關分散於不同單位，例如徵信、醫院等由不同部門主管；若是健身房、運動中心涉及相關營業項目，則可能由運動部門負責；公共場所部分也有不同主管機關，因此無論是交通部、運動部或衛福部，牽涉範圍都相當廣泛。後續待各地彙整資料後，會再對外更詳細的報告。