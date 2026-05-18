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台獨理論大師林濁水：民進黨台獨立場差點被陳水扁、郭正亮弄掉

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片

在美國總統川普對「台獨」說重話後，賴清德總統昨也定調台獨兩個意涵，並強調捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題。民進黨1991年通過的「台獨黨綱」核心起草人前立委林濁水今天表示，如今台獨、台灣人認同已成台灣主流，但回顧民進黨台獨立場差一點被陳水扁郭正亮等人幹掉，在慶幸之餘也不免有幾分餘慄。

賴總統昨在民進黨創黨40周年活動中，指出台獨的兩項意涵，即：台灣不屬於中華人民共和國的一部分、中華民國和中華人民共和國互不隸屬。賴總統也提及民進黨在1991年黨代表大會提出「制憲正名、建立台灣共和國」；1999年通過的決議文，也是民進黨目前奉行的政策。

而賴總統所提的兩項民進黨重要決議文，是外界今天耳熟能詳的「台獨黨綱」以及「台灣前途決議文」。

素有民進黨「台獨理論大師」之稱的林濁水在臉書表示，許多人搞不清台灣前途決議文和台獨黨綱的關係，他回顧1999年通過決議文的緣起和形成以助大家探討依據。在宣布一邊一國之前陳水扁的立場一直是反對台獨的。這可以從陳水扁做為民進黨推薦而當選的總統，居然在就職演說中宣布，不獨、不廢國統綱領的「四不一沒有」就看得很清楚。

林濁水指出，2000年選前，陳水扁秘會幹部決定發動廢台獨黨綱，而其重點只有一個：堅持國號是中華民國。他和獨派人士認為1990年代台獨支持雖仍居少數，所以陳水扁認為台獨不利他選總統有其短期的務實基礎，但是同時認為：第一，廢黨綱不利台獨和台灣人認同長期發展，會倒過來不利民進黨的長期發展，「如今國族認同的發展果然證明當時扁未免短視」。

第二，林濁水說，中華民國國號固然是國內最大公約數，但在國際上，除了在迷你邦交國，根本寸步難行，相反國際普遍使用TAIWAN的稱呼。所以反對扁的主張。第三，ROC和PRC在國際上幾乎很少人區分得清楚，在經濟全球化的時代非常不利台灣品牌的建立。第四，台獨黨綱有理論基礎和其建國架構，而扁的主張除了現實利益的短期戰術外毫無理論基礎和長期戰略思維和價值理念。

林濁水表示，為了解決爭議，陳忠信建議通過決議文而非修黨綱的方案。民進黨接受陳的建議組成小組。在小組中我堅持把他前面兩項關切以及國家的要素是主權、人民、政府、土地而不包括國號的認識都寫進決議文中，建議決議應主張：台灣是主權獨立國家，「目前國號中華民國」，但在國際上必須彈性，不能堅持非用ROC不可。

林濁水說，這個核心主張就成了決議文的核心內容。而台獨黨綱中除了並非國家四要素之一的國號以在ROC前面加上目前兩字以滿足陳水扁的要求之外，黨綱關於四要素的內容不但完全留下來，還進一步加以強化闡述。

林濁水表示，這一來，一向反台獨的扁系小組成員郭正亮很不滿，認為雖然承認國號ROC，但是只適用「目前」，還洋洋灑灑論述主權獨立，以致反台獨的精神被澈底架空，後來一再公開表示不滿。

林濁水表示，眼見如今台獨、台灣人認同已成台灣主流，民進黨得以在政黨競爭中大占便宜之時，回顧民進黨台獨立場差一點被陳水扁、郭正亮等人幹掉，在慶幸之餘也不免有幾分餘慄。

郭正亮 台獨 陳水扁

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