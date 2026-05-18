綠民調總統滿意度56.4% 7成民眾認負擔減輕

「總統賴清德的滿意度高達56.4%，74%民眾肯定總統減輕了生活負擔！」民進黨18日發布國政民調指出，賴在外交、國防、兩岸、經濟都獲得過半滿意度。綠委吳思瑤強調，這樣的表現，藍白19日竟還要對賴總統投彈劾票，高的民調、加上各領域都滿意施政，顯示藍白的投票完全沒有正當性。

57%泛藍認為降負擔

民進黨民調中心18日發布民調指出，總統賴清德的滿意度高達56.4%、不滿度僅有38.4%，對於賴總統個人的信任度也有51.8%、不信任度僅有35.2%。針對特定領域，民進黨發言人吳崢強調，在維護主權方面有58.9%、國防54.7%、外交54.6%、兩岸議題也有53.9%，包括因應中共滲透的17項措施、特別條例、突破中國封鎖訪問史瓦帝尼等。

「74%民眾認為政府減輕人民負擔！」民進黨立委吳思瑤指出，我國第一經濟成長率高達13.69%、失業率3.34%創新低，人均GDP超過日韓，就連57%泛藍選民都肯定政府減輕負擔。對於社會福利的滿意度70.7%（47%泛藍選民支持、61%中間選民肯定）、穩定物價64.5%、經濟成長55.6%。

綠兩岸論述沒有變

藍白將於19日進行彈劾賴總統的投票，吳思瑤批評說，這樣的彈劾沒有正當性、缺乏社會支持，民進黨這次做的民調就清楚展現賴總統無論在內政、外交等領域領導國家，都獲得民眾高度滿意，在野黨為了彈劾而彈劾，不挺自己的國家，民進黨團19日會出席投票，表達強烈反對的立場。

由於賴總統17日在創黨座談會上表示：「所謂的台獨，是指『台灣不屬於中華人民共和國的一部分』，還有『中華民國和中華人民共和國互不隸屬』。」引發熱烈討論，國民黨因此批評賴總統「重新定義台獨」，應該裁撤陸委會、將中國事務併入外交部。

對此，吳崢緩頰說，沒有重新定調的問題，從蔡前總統到賴總統，民進黨在國家主權、兩岸關係定位的論述，都與1999年的「台灣前途決議文」相符。

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