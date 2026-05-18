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民進黨民調／賴政府滿意度、總統信任度雙破5成 這項施政民眾最有感

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民進黨民調／賴政府滿意度、總統信任度雙破5成 這項施政民眾最有感

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

賴政府執政將滿2周年，民進黨民調中心18日公布最新調查，賴清德總統及其施政團隊滿意度為56.4％、不滿意度38.4％；賴總統信任度51.8％、不信任35.2％；在減輕人民負擔、社會福利的滿意度突破7成，維護主權、國防事務、外交事務及兩岸政策上也有破5成的滿意度。

民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢今天在中央黨部舉行「執政兩周年民調發布記者會」。針對賴清德總統率領的執政團隊，民眾對於賴政府的滿意度為56.4％、不滿意度38.4％；賴總統信任度51.8％、不信任35.2％，雙雙呈現過半趨勢。

針對國防、外交及兩岸領域，吳崢指出，在維護主權部分，民調問及國安、因應中共滲透17項策略、軍人官員和媒體遭共諜滲透採取的因應對策，滿意度為58.9%；國防事務則問及強化國防特別預算、潛艦國造，滿意度為54.7％；外交事務上提及總統突破外交封鎖出訪友邦史瓦帝尼，滿意度為54.6％；兩岸政策方面，推動民代前往中國的報備制、中配須放棄中國籍才能參選民調，滿意度為53.9％。

針對經濟、福利等內政領域，吳思瑤說明，台灣經濟發展亮眼，紅利需全民共享。在減輕人民負擔上，國人滿意度達74％，其中非常滿意達35.4％，泛藍支持者滿意為57.7％、中間選民62.3％；社會福利滿意度70.7％，非常滿意達33％，泛藍支持者滿意度47％、中間選民61％。

吳思瑤續指，穩定物價方面，滿意度達64.5％，中間選民也有51.6％表達肯定；經濟成長滿意度則為55.6％。總體而言，政府在經濟方面亮眼傑出的表現，以及擴大社福支出，獲得國人高達7成以上的高滿意度。

針對獲得高度支持的8項施政，民進黨列舉減輕人民負擔74％、社會福利70.7％、穩定物價64.5％、維護主權59.9％、經濟成長55.6％、國防事務54.7％、外交事務54.6％、兩岸政策53.9％，8項指標的非常滿意度皆突破3成。

吳思瑤指出，6、7成的民意肯定是執政團隊的底氣，也是未來推動執政的助力，「我們正走在對的方向」，感謝民意給賴總統執政2年的正向評價。

民調訪問期間是5月11日至13日，對象以全國為範圍的20歲以上成年人；有效樣本1071人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點，年齡、性別及戶籍加權內政部2025年1月人口統計資料。

針對獲得民意高度支持的方面，民進黨羅列8項施政項目。圖／民進黨提供
針對獲得民意高度支持的方面，民進黨羅列8項施政項目。圖／民進黨提供

民進黨民調中心18日公布最新調查，賴清德總統及其施政團隊滿意度為56.4％、不滿意度38.4％；賴總統信任度51.8％、不信任35.2％。圖／民進黨提供
民進黨民調中心18日公布最新調查，賴清德總統及其施政團隊滿意度為56.4％、不滿意度38.4％；賴總統信任度51.8％、不信任35.2％。圖／民進黨提供

吳思瑤 賴清德 民調 吳崢

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