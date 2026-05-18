快訊

新步訓部指揮官沒當過聯兵旅長 戰時能否指揮作戰？

北京驚現山寨「一蘭」拉麵 還標榜創業於大飢荒年代

台股開盤急殺千點！台積電領五大權值齊跌 40100點關卡警報響

聽新聞
0:00 / 0:00

WHA開幕前友邦輪番發言挺台入世衛　強調台灣能幫忙

中央社／ 日內瓦17日專電

第79屆世界衛生大會將於18日登場，在開幕前夕的台灣外交酒會上，友邦官員輪番發言挺台灣，細數台灣貢獻，強調「台灣可以幫忙，台灣正在幫忙」。

世界衛生大會（WHA）將登場，今晚台灣友邦與理念相同國家代表齊聚日內瓦出席外交酒會，共同表達對台灣參與世界衛生組織（WHO）的支持。

史瓦帝尼衛生部長馬澤布拉（Mduduzi Matsebula）表示，史瓦帝尼與台灣的夥伴關係日益茁壯、堅實。

他強調，台灣透過多項重大合作計畫，引領史瓦帝尼的發展，範圍涵蓋醫療衛生、農村電氣化與水資源、農業、資訊科技、雙邊貿易、基礎建設。這些是任何國家發展的核心要素。

馬澤布拉說，「不遺漏任何人」是建立高效且公平醫療體系的基石。一個公平的醫療體系不會拋下任何人，能展現多元性並以尊嚴服務每一個人。正因如此，史瓦帝尼將持續倡議將台灣納入WHA，「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」。

吐瓦魯衛生部長那達士（Tuafafa Latasi）致詞時說，台灣對吐瓦魯的支持向來務實、可靠，且備受重視。吐瓦魯高度重視台灣對全球衛生及人類發展的貢獻。將持續支持並呼籲國際社會，充分認可台灣在促進全球人類健康上，所扮演的重要角色與實質貢獻。

聖克里斯多福及尼維斯衛生部次長馬丁（CurtisMartin）說，在這個每個聲音都應該被聽見的國際舞台上，台灣已在全球醫療領域中贏得一席之地。作為醫療實務、科學與照護的夥伴，台灣在WHA應有席次，是國際社會要共同支持的。

日內瓦 WHA

延伸閱讀

WHA開幕前現身日內瓦 林佳龍：從未缺席全球公共衛生需要台灣的時刻

醫界團體赴日內瓦發聲 籲世界衛生組織納入台灣

台灣WHO特展現身日內瓦車站 民眾感佩醫療貢獻

范厚祿投書澳媒 籲WHO及WHA納入台灣參與

相關新聞

賴蕭就職2周年／執政檢視…府院自誇 在野批進退失據

賴清德總統就職滿二周年，在野黨立委認為，賴政府正面臨內外交困、進退失據的政治局勢：對外，「川習會」甫落幕，美國總統川普稱如果台獨引起戰爭不會出兵，等同扎實打了賴總統一巴掌；對內，民進黨採取全面對抗路線，加上用司法追殺在野，試問朝野要如何和諧？

賴蕭就職2周年／資深立院人士：國防政策 未按立院政治現實調整

賴總統就任滿兩年，兩岸高度對峙，國防經費屢創新高，賴總統宣示國防支出要在二○三○年達到ＧＤＰ的百分之五，不過軍事專家認為難度真的很高。資深立院人士則質疑，賴政府推動國防政策的最大問題，是與在野黨的溝通，沒有根據立院政治現實的變化作出調整。

整理包／軍演升溫、朝野惡鬥、台股創高 賴政府執政2年全體檢

從台股突破4萬點、AI產業帶動經濟成長，到共軍軍演與灰色襲擾常態化，民進黨賴清德政府執政2年，台灣同時站在經濟高峰與地緣政治壓力前線。國防預算創新高、競爭力集中特定產業，但朝野對抗、覆議與釋憲頻繁，人事懸缺、財政擴張與憲政僵局爭議也持續延燒；少子化、高房價與世代焦慮問題同樣未解。支持者認為政府在國際局勢動盪下穩住經濟與國安，反對者則質疑政治對立與治理失能同步惡化。《聯合報新聞部》整理了賴清德「執政2年全體檢」，帶您從國安、政治、經濟、財政與人口等5大面向，盤點賴政府的重要政策、爭議與執政下的數據變化。

時間軸／大罷免、朝野僵局...賴政府執政10大爭議與衝突

自2024年5月20日賴清德總統就職以來，由於國會呈現「三黨不過半」的政局，朝野衝突頻率與憲政危機的密度均創下近年新高。聯合新聞網依照時間順序，整理出執政至今的十大主要爭議與衝突事件。

賴清德稱台灣沒台獨問題 侯友宜：那民進黨就刪除台獨黨綱

美國總統川普近日表示不希望「有人」走向獨立，賴清德總統昨也明確表示，要捍衛的現狀，沒有所謂的「台獨」問題。新北市長侯友宜今天上午受訪表示，賴總統都已經說了台灣沒有台獨的問題，既然沒有台獨的問題，那民進黨是不是把台獨的黨綱給予刪除呢？

中美關係進入新篇章 賴總統的台獨論還行得通？

執政滿2周年前夕，賴清德總統迎來川習會後、美中對台獨的強力控管，面對美中兩國關係的巨大變化，曾自稱是「務實台獨工作者」的賴總統、以及過去幾年大打抗中牌的民進黨政府如今顯得進退失據，面對美中共管台灣、甚至可能加大控管力度，如何應變與接球已成最大挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。