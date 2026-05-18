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WHA開幕前友邦輪番發言挺台入世衛 強調台灣能幫忙
第79屆世界衛生大會將於18日登場，在開幕前夕的台灣外交酒會上，友邦官員輪番發言挺台灣，細數台灣貢獻，強調「台灣可以幫忙，台灣正在幫忙」。
世界衛生大會（WHA）將登場，今晚台灣友邦與理念相同國家代表齊聚日內瓦出席外交酒會，共同表達對台灣參與世界衛生組織（WHO）的支持。
史瓦帝尼衛生部長馬澤布拉（Mduduzi Matsebula）表示，史瓦帝尼與台灣的夥伴關係日益茁壯、堅實。
他強調，台灣透過多項重大合作計畫，引領史瓦帝尼的發展，範圍涵蓋醫療衛生、農村電氣化與水資源、農業、資訊科技、雙邊貿易、基礎建設。這些是任何國家發展的核心要素。
馬澤布拉說，「不遺漏任何人」是建立高效且公平醫療體系的基石。一個公平的醫療體系不會拋下任何人，能展現多元性並以尊嚴服務每一個人。正因如此，史瓦帝尼將持續倡議將台灣納入WHA，「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」。
吐瓦魯衛生部長那達士（Tuafafa Latasi）致詞時說，台灣對吐瓦魯的支持向來務實、可靠，且備受重視。吐瓦魯高度重視台灣對全球衛生及人類發展的貢獻。將持續支持並呼籲國際社會，充分認可台灣在促進全球人類健康上，所扮演的重要角色與實質貢獻。
聖克里斯多福及尼維斯衛生部次長馬丁（CurtisMartin）說，在這個每個聲音都應該被聽見的國際舞台上，台灣已在全球醫療領域中贏得一席之地。作為醫療實務、科學與照護的夥伴，台灣在WHA應有席次，是國際社會要共同支持的。
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