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資深立院人士：國防政策 未按立院政治現實調整

聯合報／ 記者李人岳李成蔭林銘翰黃婉婷程嘉文／台北報導

賴總統就任滿兩年，兩岸高度對峙，國防經費屢創新高，賴總統宣示國防支出要在二○三○年達到ＧＤＰ的百分之五，不過軍事專家認為難度真的很高。資深立院人士則質疑，賴政府推動國防政策的最大問題，是與在野黨的溝通，沒有根據立院政治現實的變化作出調整。

國民黨前立委林郁方指出，兩岸政治高度對立，中共機艦在台灣周邊活動愈加頻繁，情勢看似比蔡英文時代更緊張，所以國防預算也就逐年增加，但對改善政治互動的努力卻付之闕如。林郁方強調，聰明的國家和政治人物，面對高度軍事對峙的對手，都還會留下一條可供溝通的管道，免得讓情勢一發不可收拾，民進黨應該要了解，再多的軍事投資只是增加軍備競賽，還是應該思考如何緩和兩岸政治關係。

外界關注國防經費屢創新高，除了二○二五年國防預算達六四七○億元外，二○二六年預算草案總額更達九四九五億元，在公布時占ＧＤＰ的百分之三點三二。另外，立院近期三讀軍購特別條例在草案階段，更是提出達一點二五兆元支出。但立院人士指出，賴政府上任兩年，推動國防政策最大的問題，應該是與在野黨的溝通。

如今，美國總統川普直言「不想看到台獨」，對是否批准新一批一四○億美元對台軍售態度曖昧，引發各界憂心。國民黨立委憂影響戰備，認為國防部應說清楚；民眾黨立院黨團認為，國安單位應立即採取因應措施；民進黨立委王定宇則批，國民黨立委刪凍國防預算，別成「國家不設防立委」。

專家則指出，此波軍售集中在防空武器，如果真的延宕或告吹，中短程的ＮＡＳＡＭＳ（國家先進地對空飛彈系統）的影響，可能比負責反飛彈的愛國者三型更大。

林郁方 國防預算 蔡英文

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