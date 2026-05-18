冷眼集／內外交困 賴總統仍不妥協？

賴清德總統上任滿兩年，施政難題比起過去有過之無不及。外部情勢，美中領袖互動熱絡，未來台美關係、兩岸關係，乃至美中台三邊關係何去何從，國人高度關注；內部環境，朝野對立未見緩和，政治僵局導致政局紛亂。內外交迫是賴政府當前執政的困境，也是賴總統最須克服的難題。

過去一年多來，包括台灣在內的世界主要國家都急於因應美國川普政府祭出的對等關稅衝擊。然而，川普關稅在美國國內也踢到鐵板，「法律戰」何時落幕仍不得而知，台美雖已談完，但後續引發的馬鈴薯、花生，乃至美豬牛等農產品進口爭議，仍方興未艾。

重中之重，即各國矚目的「川習會」，後續政治效應正迎面而來。川普與中國大陸國家主席習近平的熱絡互動，習近平對台灣問題說重話、畫紅線，川普更罕見公開示警台灣不應走向獨立，更不願鬆口是否持續對台軍售，對賴總統的兩岸路線及國防政策，都是極大挑戰。

除了外部環境險峻，民進黨政府執政兩年來，朝野衝突不斷，也影響重要內政的推動。尤其，歷經充滿政治鬥爭、高度撕裂的「大罷免」，朝野之間原本就薄弱的互信基礎，更是蕩然無存。

朝野難以和解的更重要原因是，府院持續對於國會多數通過的法案，採取不公布、不副署、不執行等「三不」政策，不但有違服從多數的民主精神，也不斷創下憲政惡例。

這一切衝突的根源，與賴總統「不願妥協」的人格特質不無相關，反映在執政團隊的行事風格中，也導致朝野對立難解。但正如面對川普的「不支持台獨」，眼見形勢比人強，賴總統昨天兩次提及「台獨」的論述轉折，似也看得出他的「不得不妥協」。

四年總統的兩年任期，只是總統任期的「中點站」，亡羊補牢，猶未晚矣；如果賴總統不能善加調整，放任局勢愈加混亂，兩年後的任期「終點站」，除恐一事無成，更怕禍及社稷黎民。