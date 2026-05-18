朝野陷僵局 藍指賴總統好鬥「恐失台灣未來」

賴清德總統五月廿日就職滿兩周年，回顧這兩年，賴政府面對朝小野大，屢屢採取對抗姿態，讓朝野烽火四起。國民黨立委羅智強批，賴總統好鬥性格是朝野衝突根源；民眾黨團總召陳清龍呼籲賴總統懸崖勒馬，不要再製造對立；民進黨團幹事長莊瑞雄則指在野黨應停止惡鬥，若真覺得執政黨違憲亂政，就勇敢提倒閣。

羅智強表示，賴總統執政滿兩周年，也是民進黨連續執政滿十周年，不僅十年前民進黨對選民的承諾沒有做到，賴總統兩年前上任時說要改善幼托、長照、社宅等也統統跳票；最近台美貿易協定簽署完成，政府還開放有毒馬鈴薯進口，更讓食安成為笑話。

羅智強表示，賴總統上任時說「存謙卑的心」，但他表現出的只有傲慢，其好鬥性格，正是朝野衝突不斷的根源；民進黨執政十年，尤其是賴總統掌權兩年，台灣失去能源自主、失去了司法信任、失去了兩岸和平、失去了外交空間，更失去了社會和諧，若賴總統仍不反躬自省、幡然悔悟，再失去的恐怕是台灣的未來。

國民黨立委李彥秀說，今年是地方大選年，賴總統在施政表現不佳的情況下，只能繼續以對抗與意識形態鞏固綠營團結；過去兩年，不論是兩岸關係或朝野關係，民進黨嘴巴上稱溝通和解，實際卻是處處對抗，死結無解，二○二八總統大選，人民選票會作出最後裁決。

「過去兩年的朝野僵局，賴總統、行政院長卓榮泰領導的政府要負最大的責任。」陳清龍表示，賴政府面對不同意見者，動輒出動網軍抹紅、甚至濫用司法檢調追殺在野黨，面對在野黨提出的法案，賴政府也經常膝反射反對；他誠懇呼籲賴總統懸崖勒馬，好好團結國家，不要再製造對立。

莊瑞雄表示，這兩年立法院衝突不斷，最根本的原因就是藍白仗著國會多數，把立法院變成政治鬥爭場，很多重大法案沒充分討論、沒委員會實質審查，就強行推進，甚至動不動就操作杯葛、彈劾、癱瘓議事；從國會擴權法案、財劃法爭議，到總預算、國防特別條例，人民看到的不是理性監督，而是政治惡鬥。他說，民進黨團的立場很清楚，歡迎監督、願意競爭，但不能讓程序正義被踐踏，更不能讓國家安全與人民利益變成政治操作工具。