聽新聞
0:00 / 0:00

朝野陷僵局 藍指賴總統好鬥「恐失台灣未來」

聯合報／ 記者唐筱恬屈彥辰林銘翰張曼蘋／台北報導
賴總統就任滿兩年，被在野黨評為「內外交困、進退失據」。朝野立委在立法院衝突的畫面，一再上演。本報資料照片
賴總統就任滿兩年，被在野黨評為「內外交困、進退失據」。朝野立委在立法院衝突的畫面，一再上演。本報資料照片

賴清德總統五月廿日就職滿兩周年，回顧這兩年，賴政府面對朝小野大，屢屢採取對抗姿態，讓朝野烽火四起。國民黨立委羅智強批，賴總統好鬥性格是朝野衝突根源；民眾黨團總召陳清龍呼籲賴總統懸崖勒馬，不要再製造對立；民進黨團幹事長莊瑞雄則指在野黨應停止惡鬥，若真覺得執政黨違憲亂政，就勇敢提倒閣。

羅智強表示，賴總統執政滿兩周年，也是民進黨連續執政滿十周年，不僅十年前民進黨對選民的承諾沒有做到，賴總統兩年前上任時說要改善幼托、長照、社宅等也統統跳票；最近台美貿易協定簽署完成，政府還開放有毒馬鈴薯進口，更讓食安成為笑話。

羅智強表示，賴總統上任時說「存謙卑的心」，但他表現出的只有傲慢，其好鬥性格，正是朝野衝突不斷的根源；民進黨執政十年，尤其是賴總統掌權兩年，台灣失去能源自主、失去了司法信任、失去了兩岸和平、失去了外交空間，更失去了社會和諧，若賴總統仍不反躬自省、幡然悔悟，再失去的恐怕是台灣的未來。

國民黨立委李彥秀說，今年是地方大選年，賴總統在施政表現不佳的情況下，只能繼續以對抗與意識形態鞏固綠營團結；過去兩年，不論是兩岸關係或朝野關係，民進黨嘴巴上稱溝通和解，實際卻是處處對抗，死結無解，二○二八總統大選，人民選票會作出最後裁決。

「過去兩年的朝野僵局，賴總統、行政院長卓榮泰領導的政府要負最大的責任。」陳清龍表示，賴政府面對不同意見者，動輒出動網軍抹紅、甚至濫用司法檢調追殺在野黨，面對在野黨提出的法案，賴政府也經常膝反射反對；他誠懇呼籲賴總統懸崖勒馬，好好團結國家，不要再製造對立。

莊瑞雄表示，這兩年立法院衝突不斷，最根本的原因就是藍白仗著國會多數，把立法院變成政治鬥爭場，很多重大法案沒充分討論、沒委員會實質審查，就強行推進，甚至動不動就操作杯葛、彈劾、癱瘓議事；從國會擴權法案、財劃法爭議，到總預算、國防特別條例，人民看到的不是理性監督，而是政治惡鬥。他說，民進黨團的立場很清楚，歡迎監督、願意競爭，但不能讓程序正義被踐踏，更不能讓國家安全與人民利益變成政治操作工具。

羅智強 賴清德 民進黨團

延伸閱讀

賴總統提台獨意涵 國民黨酸不要再硬拗了：遵循憲法很困難？

美對台政策改變… 賴總統面臨狀況 恐比扁時代惡劣

回應川習會涉台問題 賴總統：捍衛中華民國現狀、沒有「台獨」問題

川習會後 賴政府莫裝睡

相關新聞

CBS主播控在台報川習會遭「飯店阻止」 我外交部回應

外媒報導，美國CBS新聞網明星主播杜庫皮爾稱被禁止在台北的飯店內播報任何政治內容。外交部今天說明，此案是旅宿場地管理處置...

賴總統提台獨意涵 國民黨酸不要再硬拗了：遵循憲法很困難？

兼任民進黨主席的賴清德總統今強調，「台獨」的真實意涵，其實是指「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」、「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。國民黨表示，賴總統不要再硬拗了，如果中華人民共和國是外國，請賴總統裁撤陸委會，將「中國事務」歸由外交部全權負責。

資深立院人士：國防政策 未按立院政治現實調整

賴總統就任滿兩年，兩岸高度對峙，國防經費屢創新高，賴總統宣示國防支出要在二○三○年達到ＧＤＰ的百分之五，不過軍事專家認為難度真的很高。資深立院人士則質疑，賴政府推動國防政策的最大問題，是與在野黨的溝通，沒有根據立院政治現實的變化作出調整。

朝野陷僵局 藍指賴總統好鬥「恐失台灣未來」

賴清德總統五月廿日就職滿兩周年，回顧這兩年，賴政府面對朝小野大，屢屢採取對抗姿態，讓朝野烽火四起。國民黨立委羅智強批，賴總統好鬥性格是朝野衝突根源；民眾黨團總召陳清龍呼籲賴總統懸崖勒馬，不要再製造對立；民進黨團幹事長莊瑞雄則指在野黨應停止惡鬥，若真覺得執政黨違憲亂政，就勇敢提倒閣。

冷眼集／內外交困 賴總統仍不妥協？

賴清德總統上任滿兩年，施政難題比起過去有過之無不及。外部情勢，美中領袖互動熱絡，未來台美關係、兩岸關係，乃至美中台三邊關係何去何從，國人高度關注；內部環境，朝野對立未見緩和，政治僵局導致政局紛亂。內外交迫是賴政府當前執政的困境，也是賴總統最須克服的難題。

學者：賴總統未團結台灣 還劃分敵我

賴清德總統執政屆滿二周年，學者指出，賴政府是「雙少數執政」，理應讓權、妥協，但行政部門卻與代表多數民意的立法院反向而行，在台灣內部劃分敵我，與賴總統強調的團結國家目標背道而馳；而對外方面，如何化解兩岸關係緊張，賴總統還需要努力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。