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賴蕭就職2年／執政檢視 府院自誇 在野批進退失據

聯合報／ 記者周佑政唐筱恬張文馨黃婉婷／台北報導
賴總統與蕭副總統就任滿兩年。圖／聯合報系資料照片
賴總統與蕭副總統就任滿兩年。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統就職滿二周年，在野黨立委認為，賴政府正面臨內外交困、進退失據的政治局勢：對外，「川習會」甫落幕，美國總統川普稱如果台獨引起戰爭不會出兵，等同扎實打了賴總統一巴掌；對內，民進黨採取全面對抗路線，加上用司法追殺在野，試問朝野要如何和諧？

不過，府院盤點施政成果，強調去年經濟成長率達百分之八點六八；對外關係方面，台美關稅談判有進展且持續交涉，推動總合外交也有相當成果。黨政人士表示，如果在野黨能與執政黨共同合作、更團結一致，政府施政會更上層樓。

賴政府上台滿二年，行政院盤點諸多政績，在健康台灣方面，包括成立百億癌症新藥基金、三高防治計畫、長照3.0、全民心理健康韌性計畫、○到六歲國家一起養2.0等政策，賴總統日前也宣示，三班護病比將在明年五月廿日分階段上路。青年與體育政策方面，政院提出青年基本法，成立青年百億海外圓夢基金，今年預計選送三千名青年出國交流；運動部也已正式成立。

對外經貿方面，政院提及持續推動總合外交，與英國、日本簽署數位貿易相關協議，台美雙方的關稅談判，也在先前ＭＯＵ與ＡＲＴ基礎上，持續與美方溝通交涉，深化經貿及供應鏈夥伴關係。

政院提到，去年經濟成長率達百分之八點六八，今年第一季達百分之十三點六九；政府持續照顧國人，最低工資月薪累計調升二○三○元，幅度超過百分之七，調整所得稅制與幼兒扣除額，推動TPASS 2.0，並完成「海纜七法」修法。

但行政部門洋洋灑灑列出「政績」，在野黨卻毫不領情。「賴總統就職滿二周年，可說是內外交困、進退失據。」民眾黨立院團總召陳清龍表示，川習會的結果已讓人民高度憂心，民進黨政府長期標榜台美關係「堅若磐石」，但川普公開把對台軍售當談判籌碼、直接與中國討論軍售，都是嚴重的警訊。

陳清龍說，台灣內部朝野撕裂與對立，正是賴總統一手造成；國會三讀通過的法律不公布、不執行、不編預算，人事案遭否決後還繞道代理，動輒以網軍抹紅異見、以司法追殺在野，試問朝野要如何和諧？「解鈴還須繫鈴人，若賴政府願意放下對立思維，認清自己屬於少數總統，妥善跟在野溝通，僵局並非無解」；但若繼續把不同意見者當雜質，升高對立態勢，最終受傷的還是人民。

國民黨立委賴士葆也表示，賴總統上任後選擇性執行立法院三讀法律案，等於視民主為無物；賴政府把台股大漲、經濟成長率提高當成施政亮點，但這是因為ＡＩ概念股帶來的成長，並非整體經濟變好，觀光業、服務業等各行各業仍然蕭條，勞工薪水仍然沒有成長，但賴政府完全束手無策。

台獨 川習會 賴清德

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