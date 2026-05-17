軍公教待遇法制化受矚 政院將提院版調整草案

軍公教待遇法制化議題受關注，國民黨立委翁曉玲已提「軍公教人員待遇調整條例草案」。據了解，行政院人事行政總處也已研擬院版「軍公教人員待遇調整條例草案」，並報至行政院審查完竣，後續待排入院會討論通過後，將送立法院審議。

國民黨立委翁曉玲等人日前提出「軍公教人員待遇調整條例草案」，明定軍公教人員年度待遇，於消費者物價指數累計成長率達3%時應調整，或至少每4年應檢討；調整比率由行政院會同考試院，考量國家經濟環境等狀況訂定。調整比率不得低於消費者物價指數累計成長率1/2，但成長率為0或負數時，不予調整。

據了解，為強化軍公教員工待遇調整機制，行政院人事行政總處已研擬院版「軍公教人員待遇調整條例草案」，並依法制作業規定完成相關評估及報至行政院審查完竣，後續待排入院會討論通過後，將依程序送請立法院審議。

行政院人事總處表示，院版「軍公教人員待遇調整條例草案」規劃重點，包含軍公教人員及待遇定義、年度通案待遇調整條件、考量因素、調整程序、諮詢會組成、委員遴聘程序、準用本條例的人員及其待遇或薪酬事項等，其中公教團體代表已併同納入草案條文規範。

針對軍公教待遇法制化方向，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮去年10月在立法院備詢時透露，未來法制化後，將設立「軍公教員工待遇諮詢委員會」，外界關注的基層代表將預計達2成。