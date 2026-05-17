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示警賴總統論述互不隸屬恐引發衝突 學者：為何要給習近平子彈？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
民進黨主席賴清德出席民主進步黨創黨四十週年紀念系列活動青年座談會－台北場。記者邱德祥／攝影
民進黨主席賴清德出席民主進步黨創黨四十週年紀念系列活動青年座談會－台北場。記者邱德祥／攝影

身兼民進黨主席的賴清德總統今天談及「台獨」兩大意涵，包含「兩岸互不隸屬」、「台灣不屬於中華人民共和國」，引發討論。政大國關中心兼任研究員嚴震生呼籲，美國現在立場走向清晰，美國總統川普也希望兩岸不要有衝突，但賴總統此舉就可能引發衝突，為何要給中共總書記習近平子彈呢？

今年是民進黨創黨40周年，賴總統17日談及台灣民主化歷史，並指出「台獨」兩大意涵為「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」、「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」；無論是中華民國、中華民國台灣或台灣，都是指台澎金馬2300萬人，呼籲國人團結守護得來不易的民主。

嚴震生分析，美國立場現在走向清晰，民進黨政府就應思考「台獨」能否獨立完成？若能獨立完成，不需要倚靠外國，那就可以繼續維持台獨立場；若美國「帶頭不幫忙」台獨，那還可以寄望誰？日本若非美國介入恐怕也不會介入。

嚴震生認為，賴清德總統此舉有助鞏固深綠選民，但永遠不可能拿到淺藍、中間選民的票，因為中間選民很務實，發現美國態度如今定調；民進黨政府若還要堅持台獨，唯一可能就是待川普卸任，才有機會改變，否則以現況來說，對美外交就是碰冰了。

嚴震生提到，還要思考的是，過去美國對台軍售是無須與大陸討論，如今這「美國對台六項保證」出現變化，未來會不會連「台灣關係法」都會更動？民進黨的立場要不要改變？

嚴震生建議，賴總統可以繼續以中華民國，以及民進黨過去一再講的「維持現狀」來表述，本來就是維持現狀就可以避免一些情況；川普講話也說，希望兩岸不要引發衝突，但賴總統繼續強調互不隸屬，就可能引發衝突，為何要給習近平子彈呢？

台獨 習近平 賴清德 中華民國 川普 民進黨

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