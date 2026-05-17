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批賴總統故弄玄虛…國民黨：用中華民國偷渡台獨 以為能呼嚨天下人？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
賴清德總統。記者邱德祥／攝影
賴清德總統。記者邱德祥／攝影

賴清德總統今聽取國安團隊對川習會的報告後，提出五點聲明，其中提及「捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題。中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家」。國民黨批評，賴總統和民進黨不要故弄玄虛，用中華民國偷渡台獨，就以為能呼嚨天下人。

國民黨質疑，賴清德總統和民進黨的問題是「想獨又沒有能力獨、想獨又沒有膽量獨」，只好在「台灣」、「中華民國」、「中華民國台灣」之間閃來閃去，以「台灣早就是一個主權獨立的國家，她的名字叫中華民國」來假裝獨立。

國民黨呼籲，賴清德總統應該開大門走大路，中華民國就是中華民國，連一個人都是行不改名坐不改姓，何況是堂堂的中華民國？賴總統和民進黨不要故弄玄虛，用中華民國偷渡台獨，就以為能夠呼嚨天下人。

國民黨也說，賴清德既然是中華民國的總統，就該義正詞嚴的說：「中華民國早就是一個主權獨立的國家，她的名字叫中華民國！」

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