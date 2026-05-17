「出訪成果豐碩」韓國瑜率團訪英、法拚國會外交 今返抵國門

立法院長韓國瑜9日至17日率立法院8名跨黨派委員赴法國巴黎及英國倫敦訪問，推動國會外交今返台。韓國瑜表示，預期五月下旬將有議員團回訪，充分展現國會外交具體成果。他也期許旅外僑胞可回台走走，「不要忘了我們都是一家人、都是台灣人。」

跨黨派訪團於今日下午返抵國門，韓國瑜偕跨黨派委員於機門口發表簡短談話，向國人說明此次國會外交成果。

韓國瑜表示，本次出訪成果豐碩，可分為四個重要層面。第一，議長對議長層級，分別與法國參議院議長賴煦（Gérard Larcher）閣下及英國下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）爵士會談，是此行的重大成果，對未來推動國會外交發揮領頭作用。

第二，是議員對議員層級，由「台灣與法國國會友好協會」會長林楚茵與法國參議院及國民議會友台小組的平台，以及「中華民國立法院與英國國會聯誼會」與英國國會「台英小組」（APPG）的平台，促成台法、台英跨黨派議員間緊密而熱絡的交流，已預期五月下旬將有議員團回訪，充分展現國會外交具體成果。

第三，訪團分別與法國「國際關係研究院」（IFRI）及英國「王家三軍聯合國防研究所」（RUSI）兩大歐洲頂尖智庫對談，就國防安全、美中元首峰會之影響、能源韌性、關鍵產業供應鏈合作等議題深入對話，有助增進各界對台灣、台海及東北亞局勢的理解。

第四，受邀出席「歐洲台灣商會聯合總會」第32屆會員代表大會，並與旅法、旅英僑胞交流。韓國瑜感性表示，海外僑胞在異鄉辛勤耕耘，是台灣最堅實的後盾，也看到僑胞對家鄉的熱情，期許旅外僑胞可回台走走，不要忘了我們都是一家人、都是台灣人。

最後，韓國瑜特別感謝參團的跨黨派委員投入與辛勞，以及副院長江啟臣及秘書長周萬來在訪團出訪期間，坐鎮立法院處理重要任務。韓強調，國會外交工作是立法院長期的重要任務，期許一起攜手努力。