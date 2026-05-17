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賴總統提台獨意涵 國民黨酸不要再硬拗了：遵循憲法很困難？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民進黨主席賴清德出席民主進步黨創黨四十週年紀念系列活動青年座談會－台北場。記者邱德祥／攝影
民進黨主席賴清德出席民主進步黨創黨四十週年紀念系列活動青年座談會－台北場。記者邱德祥／攝影

兼任民進黨主席的賴清德總統今強調，「台獨的真實意涵，其實是指「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」、「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。國民黨表示，賴總統不要再硬拗了，如果中華人民共和國是外國，請賴總統裁撤陸委會，將「中國事務」歸由外交部全權負責。

國民黨指出，根據憲法，兩岸關係不是「國與國」關係，前總統馬英九清楚定位「兩岸互不承認主權、互不否認治權」，台灣固然不是中華人民共和國的一部分，但是根據憲法，兩岸同屬一個中國，大陸對台灣而言，不是外國。

國民黨表示，民進黨1999年通過的「台灣前途決議文」：台灣已是主權獨立國家，國號叫做中華民國，是民進黨自欺欺人、不敢宣布台獨、建立「台灣共和國」，迷惑台獨支持者的話術。

國民黨表示，創建於1912中華民國是主權獨立的國家，國號就是中華民國；賴清德總統遮遮掩掩，既不喜歡「中華民國」國號，又害怕貿然重申「中華民國舆中華人民共和國互不隸屬」，會遭致已公開表明不支持台獨、不會為台獨而戰的美國總統川普視為「麻煩製造者」，引爆台海戰火。

國民黨表示，在賴總統即將就職滿兩周年前夕，國民黨嚴肅請問賴總統，遵循中華民國憲法有這麼困難嗎？賴總統不想成為麻煩製造者，不想將2300萬人民推向戰爭最前線，請賴清德總統回到九二共識、反對台獨，不要再硬拗了。

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