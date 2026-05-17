賴總統提台獨意涵 國民黨酸不要再硬拗了：遵循憲法很困難？

兼任民進黨主席的賴清德總統今強調，「台獨」的真實意涵，其實是指「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」、「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。國民黨表示，賴總統不要再硬拗了，如果中華人民共和國是外國，請賴總統裁撤陸委會，將「中國事務」歸由外交部全權負責。

國民黨指出，根據憲法，兩岸關係不是「國與國」關係，前總統馬英九清楚定位「兩岸互不承認主權、互不否認治權」，台灣固然不是中華人民共和國的一部分，但是根據憲法，兩岸同屬一個中國，大陸對台灣而言，不是外國。

國民黨表示，民進黨1999年通過的「台灣前途決議文」：台灣已是主權獨立國家，國號叫做中華民國，是民進黨自欺欺人、不敢宣布台獨、建立「台灣共和國」，迷惑台獨支持者的話術。

國民黨表示，創建於1912中華民國是主權獨立的國家，國號就是中華民國；賴清德總統遮遮掩掩，既不喜歡「中華民國」國號，又害怕貿然重申「中華民國舆中華人民共和國互不隸屬」，會遭致已公開表明不支持台獨、不會為台獨而戰的美國總統川普視為「麻煩製造者」，引爆台海戰火。

國民黨表示，在賴總統即將就職滿兩周年前夕，國民黨嚴肅請問賴總統，遵循中華民國憲法有這麼困難嗎？賴總統不想成為麻煩製造者，不想將2300萬人民推向戰爭最前線，請賴清德總統回到九二共識、反對台獨，不要再硬拗了。