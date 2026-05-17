CBS主播控在台報川習會遭「飯店阻止」 我外交部回應

外媒報導，美國CBS新聞網明星主播杜庫皮爾稱被禁止在台北的飯店內播報任何政治內容。外交部今天說明，此案是旅宿場地管理處置及溝通誤解事宜，與新聞內容或政治因素無關；台灣政府不會因政治立場限制國內外媒體採訪。

「紐約郵報」（New York Post）報導，在播出一段台灣民眾表達害怕公開談論中國的片段後，哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）主播杜庫皮爾（TonyDokoupil）告訴觀眾：「甚至在我們下榻的飯店…在看到我們昨晚的轉播後，經理告訴我們，不能在他們的物業範圍內報導任何政治內容。」

外交部下午透過新聞稿表示，外交部對此高度重視。經向相關單位瞭解，此案為媒體團隊於旅宿空間內進行拍攝及連線作業，因涉及住客安寧、隱私維護及場地管理程序等產生的溝通誤解，非因政治因素或報導指稱內容而遭限制採訪。

外交部強調，台灣是民主國家，新聞與言論自由均為核心價值，一向歡迎國際媒體來台採訪，也長期提供自由、安全、開放且便利的報導環境。台灣政府不會因政治立場限制國內外媒體採訪，更不會對報導內容進行任何形式的干預。

外交部說明，經瞭解，此案是飯店方基於維護整體住宿品質及住客隱私，並考量該外媒未依程序事先提出拍攝申請且在清晨時段進行連線作業的音量已影響其他住客安寧，才婉拒其拍攝。此純屬旅宿業者依據正常營運管理所做的處置，與新聞內容或政治立場無涉。

外交部指出，對於相關報導造成外界誤解，深表遺憾，並已請相關駐外館處向外媒說明事實，並將繼續協助國際媒體在台採訪事宜。台灣政府也將秉持一貫開放、透明及尊重新聞自由的原則，持續歡迎國際媒體來台，報導台灣及區域情勢。