談「台獨」兩大意涵 賴總統：台灣不屬一中、兩岸互不隸屬

今年是民進黨創黨40周年，身兼黨主席的賴清德總統17日談及台灣民主化歷史，並指出「台獨」兩大意涵為「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」、「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」；無論是中華民國、中華民國台灣或台灣，都是指台澎金馬2300萬人，呼籲國人團結守護得來不易的民主。

民進黨近期展開一系列創黨紀念活動，今日是「傳承40民主共鳴」青年座談活動，賴清德致詞時細數台灣民主發展歷程，並以1986年民進黨創黨、1990年野白合學運、1996年台灣首次總統副總統人民直選、2000年台灣首次政黨輪替作為節點，說明台灣民主里程碑，也提到台灣自日治時期的民主啟蒙事件。

談及「建立一個有別於中國主體性的國家」，賴清德提到，1991年民進黨黨代表大會提出「制憲正名、建立台灣共和國」；1999年通過的決議文，也是民進黨目前奉行的政策，即台灣已是主權獨立國家，憲法上叫中華民國，主權和中華人民共和國互不隸屬，前途由2300萬人決定，前總統蔡英文2021年亦發布「四大堅持」。

賴清德提到，不管是民進黨的「台灣前途決議文」或蔡英文的「四大堅持」，都是民進黨和政府推動的國家政策；「台獨」是在指「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」、「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。

賴清德指出，國家未來要繼續努力，希望大家團結捍衛國家主權、維護台灣民主，「沒有國家主權就沒有民主」，有主權才有國家，有台灣才有中華民國。他引述陸海空軍官校大禮堂的對聯，「為何而戰，為中華民國而戰；為誰而戰，為台澎金馬2300萬人而戰」，中華民國在台灣7、80年，已和台灣融合為一體。

賴清德提到，民進黨2004年的「族群多元國家一體決議文」主張相同，即在台灣不管先來後到，只要認同台灣，就是國家的主人。因為每個人生活環境不同，國家認同自然會有差異，應互相尊重，無論是台灣認同或中華民國認同，其實都一樣，因為國家內涵就是領土、人民、主權和政府，指的正是台澎金馬2300萬人，正如陸海空軍官校禮堂對聯所言，並未指涉為十幾億人而戰。

賴清德說到，依據憲法第二條，中華民國主權屬於國民全體；憲法第三條，擁有中華民國國籍者為中華民國國民。可想可知，中華民國主權屬於擁有中華民國國籍者，而這些人正是台澎金馬的2300萬人。

「因此我們要團結。」賴清德說，無論是中華民國、中華民國台灣或台灣，指的都是台澎金馬2300萬人，希望在座各位了解民進黨的立場，以及台灣民主運動是何等艱辛，是由許許多多人、不分族群與地域共同打拼的結果，應當珍惜得來不易的民主，繼續守護、深化民主，為下一代留下一個更好的國家。