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WHA開幕前現身日內瓦 林佳龍：從未缺席全球公共衛生需要台灣的時刻

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
世界衛生大會（WHA）18日將在瑞士日內瓦開幕，外交部長林佳龍今天在臉書表示，「很高興在日內瓦和大家報平安！」圖／取自林佳龍臉書
世界衛生大會（WHA）18日將在瑞士日內瓦開幕，外交部長林佳龍今天在臉書表示，「很高興在日內瓦和大家報平安！」圖／取自林佳龍臉書

世界衛生大會（WHA）本月18日將在瑞士日內瓦開幕，外交部林佳龍今天在臉書表示，「很高興在日內瓦和大家報平安！」林佳龍說，今年，他與衛福部石崇良部長在WHA大會前夕來到日內瓦，和台灣醫界、僑界及友邦夥伴一起，展現台灣走向世界的力量。

林佳龍表示，他與石崇良昨天晚上出席「歐洲台灣醫事聯盟」研討會暨年會，與一群旅居歐洲各地的台灣醫療專業人士交流，感動看到許多鄉親長年在海外默默努力，把台灣醫療專業帶進國際社會，也心存感謝。隨後，他與石崇良趕赴友邦衛生部長及駐團常任代表的晚宴，和許多老朋友見面，包括帛琉副總統兼衛生部長歐宜樓（Raynold Oilouch）、史瓦帝尼衛生部長馬策布拉（Mduduzi Matsebula）等，都親自來到現場。

林佳龍說，雖然台灣今年仍未受邀參與WHA，但我們從未缺席全球公共衛生需要台灣的時刻。這次，外交部與衛福部攜手合作，結合台灣30家醫療院所、企業與學界，共同在日內瓦首次舉辦「台灣智慧醫療與健康產業展」，邀集30家優秀團隊，把台灣在智慧醫療、AI 應用、醫療科技及人道援助上的成果，帶到國際社會面前分享。

林佳龍強調，前進日內瓦召開「台灣智慧醫療與健康產業展」是很有台灣特色的創新行動。當世界的大門沒有打開時，台灣並未停下腳步，而是自己搭起舞台，讓世界看見我們的專業、創意與韌性。

「對台灣而言，友邦就如同家人。」林佳龍說，外交部持續透過「總合外交」推動「榮邦計畫」，結合醫療、公衛與人才培育合作，協助友盟國家建立更有韌性的健康體系。

林佳龍表示，WHO成立的初衷，是讓健康成為人人都應享有的基本人權。台灣若被排除，也是全球衛生安全的重要缺口。賴清德總統曾說：「世界是大家的，台灣也是世界的一部分。」台灣會持續爭取有意義參與 WHO、WHA 及相關國際組織，也會繼續用專業、行動與良善，為世界健康貢獻力量。

林佳龍說，無論是在日內瓦街頭的大型廣告、在國際會場、在海外僑界、在各種創意宣傳與交流場合，我們都在用自己的方式告訴世界台灣的實力，並且更加自信積極走向世界。當然，來到日內瓦，靈魂攝手也沒有缺席。趁著行程空檔，在萬國宮（Palais des Nations）前與著名的「斷腳椅」（Broken Chair）留下紀念，也為這段一起為台灣努力的旅程留下紀錄。

世界衛生大會（WHA）18日將在瑞士日內瓦開幕，外交部長林佳龍今天在臉書表示，「很高興在日內瓦和大家報平安！」圖／取自林佳龍臉書
世界衛生大會（WHA）18日將在瑞士日內瓦開幕，外交部長林佳龍今天在臉書表示，「很高興在日內瓦和大家報平安！」圖／取自林佳龍臉書

WHA 石崇良 日內瓦 林佳龍 外交部 衛福部

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