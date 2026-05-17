韓國瑜率團訪法、英 盼「海外少談政治、多談感情」讓世界看見台灣

立法院長韓國瑜率跨黨派立法委員訪問法國及英國，今晚將搭機返台。韓國瑜表示，期盼大家持續發揮台灣精神，在海外少談政治、多談感情，心中只有台灣情、眼中沒有藍綠白，共同攜手讓世界看見台灣。

韓國瑜與跨黨派立委訪團昨應邀出席歐洲台灣商會聯合總會第32屆會員大會暨第2次理監事聯席會議開幕式。

韓國瑜致詞時表示，此次率跨黨派立法委員訪問法國及英國，與兩國國會進行交流，成果相當豐碩，關鍵在於以熱情、認真與用心建立彼此關係，加上國會議員之間擁有共同語言與相近背景，互動格外順暢。

韓國瑜表示，每次見到台商朋友，總會想到希臘神話中如浴火鳳凰般的「不死鳥」，歷經漫長淬鍊後綻放光彩，每位台商背後都有令人敬佩的奮鬥故事。他憶及此次行程中參訪企業交流，聽聞有台商在疫情期間即便面臨沒有訂單的困境，仍選擇逆勢而行、持續充實自我、做好準備，令人深感敬佩。

韓國瑜說，許多台商數十年前帶著一張單程機票遠赴海外打拚，如種子飛向世界各地，在異鄉落地生根、茁壯成長。如今台商足跡遍及世界各地、深耕各行各業，甚至在阿富汗、巴基斯坦等地也能看見台商努力打拚的身影，已然成就「日不落台商」之名。

韓國瑜指出，台灣土地面積雖僅占全球極小比例，人口規模亦不大，更非聯合國會員國，但台灣依然能在國際舞台展現堅強實力與韌性，其背後正是來自無數中小企業及台商長年努力的成果，大家是真正的隱形冠軍。

他提到，台灣有四張最值得驕傲的名片，分別是高科技半導體、中小企業、醫療體系及民主社會，期盼大家持續發揮台灣精神，在海外少談政治、多談感情，心中只有台灣情、眼中沒有藍綠白，共同攜手讓世界看見台灣。

立法院表示，訪團一行訪問法國及英國，推動國會外交工作圓滿達成任務，不僅增進與英、法國會情誼、結交許多新朋友，也進一步拓展雙邊國會交流合作，為台灣與歐洲民主夥伴關係寫下重要的一頁。