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韓國瑜率團訪法、英 盼「海外少談政治、多談感情」讓世界看見台灣

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院長韓國瑜與跨黨派立委訪團昨應邀出席歐洲台灣商會聯合總會第32屆會員大會暨第2次理監事聯席會議開幕式。圖／立法院提供
立法院長韓國瑜與跨黨派立委訪團昨應邀出席歐洲台灣商會聯合總會第32屆會員大會暨第2次理監事聯席會議開幕式。圖／立法院提供

立法院長韓國瑜率跨黨派立法委員訪問法國英國，今晚將搭機返台。韓國瑜表示，期盼大家持續發揮台灣精神，在海外少談政治、多談感情，心中只有台灣情、眼中沒有藍綠白，共同攜手讓世界看見台灣。

韓國瑜與跨黨派立委訪團昨應邀出席歐洲台灣商會聯合總會第32屆會員大會暨第2次理監事聯席會議開幕式。

韓國瑜致詞時表示，此次率跨黨派立法委員訪問法國及英國，與兩國國會進行交流，成果相當豐碩，關鍵在於以熱情、認真與用心建立彼此關係，加上國會議員之間擁有共同語言與相近背景，互動格外順暢。

韓國瑜表示，每次見到台商朋友，總會想到希臘神話中如浴火鳳凰般的「不死鳥」，歷經漫長淬鍊後綻放光彩，每位台商背後都有令人敬佩的奮鬥故事。他憶及此次行程中參訪企業交流，聽聞有台商在疫情期間即便面臨沒有訂單的困境，仍選擇逆勢而行、持續充實自我、做好準備，令人深感敬佩。

韓國瑜說，許多台商數十年前帶著一張單程機票遠赴海外打拚，如種子飛向世界各地，在異鄉落地生根、茁壯成長。如今台商足跡遍及世界各地、深耕各行各業，甚至在阿富汗、巴基斯坦等地也能看見台商努力打拚的身影，已然成就「日不落台商」之名。

韓國瑜指出，台灣土地面積雖僅占全球極小比例，人口規模亦不大，更非聯合國會員國，但台灣依然能在國際舞台展現堅強實力與韌性，其背後正是來自無數中小企業及台商長年努力的成果，大家是真正的隱形冠軍。

他提到，台灣有四張最值得驕傲的名片，分別是高科技半導體、中小企業、醫療體系及民主社會，期盼大家持續發揮台灣精神，在海外少談政治、多談感情，心中只有台灣情、眼中沒有藍綠白，共同攜手讓世界看見台灣。

立法院表示，訪團一行訪問法國及英國，推動國會外交工作圓滿達成任務，不僅增進與英、法國會情誼、結交許多新朋友，也進一步拓展雙邊國會交流合作，為台灣與歐洲民主夥伴關係寫下重要的一頁。

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