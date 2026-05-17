蘇起看川習會：習近平以釜底抽薪方式爭取美國認同處理台獨問題

國安會前秘書長蘇起今天表示，大陸國家主席習近平捏到美國總統川普的政治要害，川普接受了許多習近平的說法，習近平對於台獨問題的說法，就是一棒打死，把台獨釜底抽薪，或者說就是抽掉腳底下的地毯，美國是那個地毯，那個釜底的薪，讓台獨的火燒不起來，大陸現在就是這樣的作法，初步是成功的，美國對台灣的支持，可能會比以前更薄弱。

蘇起說，川普政府的國防、外交、情報等單位人力非常不足，國務院東亞局、南亞局最缺人，離職的人最多，都不想幹了，這樣的政府怎麼會像以前那樣操作訪問時，會給川普很多建議，很多事情應該都是川普自己來。

蘇起指出，習近平的重點在把話說清楚，最關心台灣問題，他是把台獨一棒打死，把台獨釜底抽薪，或者說就是抽掉腳底下的地毯，美國就是那個地毯，那個釜底的薪，讓你火燒不起來，大陸現在就是這樣的作法，初步是成功的，美國對台灣的支持，會比以前更薄弱。

至於關係到美台軍售的六項保證，蘇起表示，六項保證對於川普來說，四十多年前的事情，根本不是他考慮的因素與利益。

啟思民本基金會與對外關係協會今天舉辦川習會對台灣的機會與挑戰座談會，邀請蘇起、國安局前局長李翔宙、政大外交系教授黃奎博等人出席。

對於華府智庫德國馬歇爾基金會（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀認為川普對台看法，可能受習近平的影響。蘇起說，當然會，川普是玩短線，大陸是玩長線。川普執政沒有什麼世界格局、世紀秩序的概念，白宮國安會從180人減到36人，國務院少了五分之一的人，駐外使節六成未派；他要的是能儘快兌現的東西，可以立刻跟美國老百姓推銷，能夠改善其在國內政治地位，甚至影響11月期中選舉，所以都是很短線。習近平沒有這個壓力，不在乎一時，也不特別在乎這次會面簽署文件，尤其9月雙方還要再見面，屆時川普對大陸所求更高；習的目標是布局全球，提出建設性戰略穩定關係，要和美國確認，雙方彼此當然有合作與競爭，但是絕對不打仗。

蘇起說，大陸爭取的目標，可稱為攻心，對方喜歡的東西就給，但給的不徹底，還是留一些籌碼在手上。譬如說波音民航機，美國希望大陸買500架，但只買200架，意思一下。或者例如農產品，美國想要的東西都可以，但是北京要的是長線，就是建立互信，要明確地讓美國知道，大陸對台灣問題非常重視，甚至於不惜一戰。蘇起認為，習近平攻心非常成功，讓川普跟與以往反中鷹派的部長，都清楚聽到陸方立場。

蘇起表示，習近平捏到川普的要害，川普接受習近平的一些看法，就算沒有百分之百，百分之七八十一定有。針對川普說不想看到有人走向獨立，蘇起表示，美國說對台政策沒有改變的話，聽聽就好，過去三四十年來，美國一直都說沒有改變，下面的意思卻是一直都在變，改變之後，官方再補一句沒有改變，讓你心安一下。

蘇起指出，川普對台支持遠不如拜登，因為川普跟台灣沒有共同價值，台灣喜歡的東西，他不喜歡，他喜歡的東西台灣不喜歡，然後他對台灣又不重視，現在對大陸那麼重視，又那麼需要大陸，目前台灣處於非常不利的狀態。