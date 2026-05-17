國際不再恐同日 蕭副總統：讓每一種愛安心綻放

副總統蕭美琴說，今天是「國際不再恐同日」，也是同婚專法三讀通過7週年。同時，今年也是她提出台灣第一部同性婚姻法草案的20週年；她說，當平權不再需要被特別強調，而是成為理所當然的日常，才是真正的平權；她希望讓每一種愛，在這座島嶼上安心綻放。

蕭副總統今天透過臉書分享她推動同性婚姻法草案的歷程，她說，當年因為社會的不理解，這項法案無法排入議程進行審查，但卻在台灣社會慢慢激起無數的漣漪。

她說，20年來，台灣社會展現無比的韌性；面對分歧，沒有陷入無解的零和對立，而是以耐心與善意，進行跨世代、跨群體的社會對話，也因為這樣的過程，台灣成為今天亞洲的平權指標。

然而，她說，法制只是平權的基礎，真正的落實，存在於職場的友善制度中，也體現在日常生活的包容裡。這提醒大家，法規的保障需要搭配社會文化的深化，平權的工作還要持續下去。

她認為，當平權不再需要被特別強調，而是成為理所當然的日常，才是真正的平權。

蕭副總統說，感謝一路上，每一個堅持不放棄的人，因為有大家的勇敢，台灣才能如此多元、自由。未來還要帶著這份驕傲繼續往前走。讓每一種愛，在這座島嶼上安心綻放；讓每一個人，都能得到祝福與保障。