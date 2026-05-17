快訊

三和夜市收攤爆衝突！不滿遭責備男持球棒怒砸自家攤位 母心碎告家暴

115會考自然／圖表題幾乎佔一半！若平時沒接觸較吃力 鯉魚捉放法、酸雨入題

買iPhone舊型號怕買到展示機？網傳4招辨真偽 內行揭看「1數據」最準

聽新聞
0:00 / 0:00

執政兩年總體檢 許宇甄批賴政府：掏空護國神山一面倒親美國

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統就任將滿兩周年，國民黨立委許宇甄批評，賴總統這兩年施政表現堪稱是「內政失衡、外交退步、兩岸緊張、民生停滯」，讓人民面對政治對立升高與治理失能的窘境；她舉例，台積電等半導體產業赴美擴大投資，賴政府根本是一面倒親美、掏空護國神山，整體來看是內政外交全面失衡。

許宇甄指出，當前高房價、高物價、低薪資與缺工問題仍未獲得有效解決，少子化、長照及醫護人力流失等結構性危機更是持續惡化，政府目前僅透過各式補助政策短期止痛，卻沒解決根本問題。在台灣面臨供電不穩與電價上漲的雙重壓力下，卻還在重啟核電與非核家園上內訌。

許宇甄質疑，賴總統並未展現朝小野大政局下應有的協商誠意，反而慣以政治標籤區分敵我，將不同的反對意見直接貼上「親中」或「中共同路人」、「雜質」等汙名化標籤。司法偵辦也遭外界質疑辦藍不辦綠，此舉已嚴重削弱人民對法治與制度中立性的基本信賴。

在外交與對外經貿層面上，許宇甄指出，賴政府未能延續「避戰、避險、避衝突」的平衡路線，反而導致台海風險不斷升高，兩岸關係至今持續僵化，兵凶戰危的氛圍愈發加劇。國際社會雖然在口頭上表達支持台灣，但實質的安全承諾與外交突破依舊相當有限。對美關係上呈現「一面倒親美、過度退讓」的局勢，從配合編列高額軍購、ART談判大讓步，到半導體布局調整皆嚴重欠缺對台灣核心利益的堅持。特別是台積電等半導體產業赴美擴大投資，形同將「護國神山」與高階製造能力外移，賴政府未能替台灣爭取到足夠的技術、安全與供應鏈保障，一味配合美國利益需求，實已削弱台灣的半導體優勢與產業安全。

許宇甄說，賴總統執政最大的問題，在於過度沉迷於政治意識形態與對外的政治表態。當外交沒有實質突破、兩岸風險持續飆升、民生困境遲遲未解，甚至連台灣最核心的產業優勢都被逐步流失，人民自然會對當前的執政方向產生更深沉的不安與強烈質疑。

許宇甄 賴清德 台積電 兩岸 美國 國民黨

延伸閱讀

川普拒為台獨而戰 林沛祥：賴總統應認清現實放棄操弄抗中保台

聯合報社論／川習夜話：台灣必須停止「倚美謀獨」

冷眼集／美方論述 賴政府解讀避重就輕

川習會後 賴政府莫裝睡

相關新聞

賈永婕稱「不當台灣人就別在這」 藍議員嗆：徹底青鳥化

台北101董事長賈永婕近日上藝人邰智源主持的YT節目「下班去吃飯」 ，2人聊到台灣主體的議題，賈提到「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊」。對此，國民黨桃園市議員詹江村痛批，賈永婕徹底「青鳥化」了，沒資格決定誰該離開台灣！

執政兩年總體檢 許宇甄批賴政府：掏空護國神山一面倒親美國

賴清德總統就任將滿兩周年，國民黨立委許宇甄批評，賴總統這兩年施政表現堪稱是「內政失衡、外交退步、兩岸緊張、民生停滯」，讓人民面對政治對立升高與治理失能的窘境；她舉例，台積電等半導體產業赴美擴大投資，賴政府根本是一面倒親美、掏空護國神山，整體來看是內政外交全面失衡。

美對台政策雖強調不變 但背後訊號已先改變

北京川習會落幕，美國總統川普事後證實，確實有談到台灣議題；但他也重申，對台政策沒有改變。各界除了關注美國對台政策是否轉向外，更值得注意的是，川普談話中透露的政治訊號，帶給台灣哪些壓力。

鄭麗文對話高中生 稱「民主就是說服跟被說服的過程」

國民黨主席鄭麗文今日出席全國高中職及大專學生自治組織議事年會，她表示，「議事規則看似枯燥，卻是民主議會非常重要的靈魂」，民主不是看誰拳頭硬、不是看誰錢比較多，而是靠「理」、靠「情理」說服別人的過程；且「當一個人準備說服別人，也要隨時有被說服的準備與心胸」。

鄭麗文見青年學子 籲別關在同溫層「學會尊重不同立場的人」

全國高中職及大專學生自治組織議事年會今天在劍潭青年活動中心舉行，國民黨主席鄭麗文出席與青年學子暢談「民主制度下的議事規則」，藉自己過去多年的政治工作經驗，強調議事規則的重要性，並提醒學子們別只在同溫層內討論，要學會尊重與自己不同意見、立場的人，尊重在議事規則內投票表決後的結果。

523公民再上街嗆軍費補足 李彥秀：側翼操作過度 將重蹈大罷免大失敗

「川習會」後，美國總統川普受訪表態暫時擱置對台軍售，但仍有公民團體發動523齊聚立院抗議，呼應賴政府補足1.25兆軍購特別預算的主張。國民黨立委李彥秀說，綠營大內宣被狠打臉，側翼以公民團體作為包裝施壓在野黨，效果有限，操作過度恐如去年「大罷免大失敗」，反噬綠營選情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。