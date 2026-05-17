執政兩年總體檢 許宇甄批賴政府：掏空護國神山一面倒親美國

賴清德總統就任將滿兩周年，國民黨立委許宇甄批評，賴總統這兩年施政表現堪稱是「內政失衡、外交退步、兩岸緊張、民生停滯」，讓人民面對政治對立升高與治理失能的窘境；她舉例，台積電等半導體產業赴美擴大投資，賴政府根本是一面倒親美、掏空護國神山，整體來看是內政外交全面失衡。

許宇甄指出，當前高房價、高物價、低薪資與缺工問題仍未獲得有效解決，少子化、長照及醫護人力流失等結構性危機更是持續惡化，政府目前僅透過各式補助政策短期止痛，卻沒解決根本問題。在台灣面臨供電不穩與電價上漲的雙重壓力下，卻還在重啟核電與非核家園上內訌。

許宇甄質疑，賴總統並未展現朝小野大政局下應有的協商誠意，反而慣以政治標籤區分敵我，將不同的反對意見直接貼上「親中」或「中共同路人」、「雜質」等汙名化標籤。司法偵辦也遭外界質疑辦藍不辦綠，此舉已嚴重削弱人民對法治與制度中立性的基本信賴。

在外交與對外經貿層面上，許宇甄指出，賴政府未能延續「避戰、避險、避衝突」的平衡路線，反而導致台海風險不斷升高，兩岸關係至今持續僵化，兵凶戰危的氛圍愈發加劇。國際社會雖然在口頭上表達支持台灣，但實質的安全承諾與外交突破依舊相當有限。對美關係上呈現「一面倒親美、過度退讓」的局勢，從配合編列高額軍購、ART談判大讓步，到半導體布局調整皆嚴重欠缺對台灣核心利益的堅持。特別是台積電等半導體產業赴美擴大投資，形同將「護國神山」與高階製造能力外移，賴政府未能替台灣爭取到足夠的技術、安全與供應鏈保障，一味配合美國利益需求，實已削弱台灣的半導體優勢與產業安全。

許宇甄說，賴總統執政最大的問題，在於過度沉迷於政治意識形態與對外的政治表態。當外交沒有實質突破、兩岸風險持續飆升、民生困境遲遲未解，甚至連台灣最核心的產業優勢都被逐步流失，人民自然會對當前的執政方向產生更深沉的不安與強烈質疑。