川普擱置對台軍售取決中國？沈伯洋指美中態度如一：只有立法院不一致

川習會落幕，美國總統川普接受專訪談及對台軍購案，指他暫時擱置，這取決於中國。民進黨立委、台北市長參選人沈伯洋今認為，不應該討論美中的態度，因為美國跟中國的態度一直都是非常一致，只有立法院不一致。

福斯新聞主播拜爾問川普，習主席大概很喜歡他還沒批准對台軍售這件事？川普回應，「我認為『喜歡』這個詞可能有點太強烈，因為他覺得我只要簽個名就能做這件事，不像拜登，連自己的名字都簽不好。不，我現在是暫時擱置這件事。這取決於中國。坦白說，這對我們而言是一張非常好的談判籌碼。那是很多武器，價值120億美元，很多武器。」

沈伯洋今至保安宮參香祈福被問及此事，他說，台灣從去年11月提出軍購一直到現在，拖了很長的時間，才給了習近平籌碼，能夠在川習會講要討論軍購。如果我們軍購案早早就討論完，習近平只能針對再往下未來更往下的8年，他才可以去討論美國對台的軍售。

沈伯洋說，我們討論的不應該是美中對這件事的態度，因為美國跟中國的態度一直都是非常一致，只有一個人不一致，那就是我們的立法院。立法院一直給國際傳遞很混亂的訊息，導致世界各國其他勢力的人可以放大這件事，並藉由政治籌碼，希望能夠有更多親近中國的主張。

沈伯洋認為，求人之前不如要先求己，我們不要己願他力，最好的方式就是立法院好好地討論接下來可能再提出的條例，好好地來審國防的預算。他也暗指國民黨立委馬文君已把國防預算刪到負的，這樣的事情到底給國際什麼樣的訊息？你給了別人什麼樣的籌碼？這才是我們應該關注的事情。