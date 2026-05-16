鄭麗文對話高中生 稱「民主就是說服跟被說服的過程」

國民黨主席鄭麗文今日出席全國高中職及大專學生自治組織議事年會，她表示，「議事規則看似枯燥，卻是民主議會非常重要的靈魂」，民主不是看誰拳頭硬、不是看誰錢比較多，而是靠「理」、靠「情理」說服別人的過程；且「當一個人準備說服別人，也要隨時有被說服的準備與心胸」。

鄭麗文表示，學習議事規則不是為了惡意操弄、打壓或貶低不同立場的人，而是透過充分表達、聆聽、妥協與凝聚共識，讓民主成為團結國家、團結社會的制度。

鄭麗文表示，議事規則很重要，如果不了解議事規則的重要性，可能會覺得枯燥、乏味，它是民主議會的重要靈魂。在民主社會裡，從幾十人的會議，到國會數百人的議事運作，都需要一套可以有效運作的規則。若沒有議事規則，要如何讓意見充分被表達，又如何把所有人的意見凝聚成最後的最大公約數，讓會議有結論，而不是毫無效率、永遠不斷地討論下去。

鄭麗文指出，民主最讓人擔心的就是沒有效率，因此必須能夠凝聚共識。這個共識不會是永遠、永恆或最終的答案，但必須是符合當下需要的答案，所以才能夠繼續往前走。在特定時刻，需要什麼樣的政策、決定與安排，都必須透過有效討論形成結論，否則就會流於每天內耗，無法往前推進。

鄭麗文表示，民主最重要的是「說服跟被說服的過程」。民主不是看誰拳頭硬，也不是看誰錢比較多，而是用「理」來說服，用「情、理」來說服別人，讓別人接受自己的主張。當一個人準備說服別人時，也要隨時有被說服的準備，「你不能說只有你們聽我的，我永遠不會聽別人的，這就不是民主精神跟民主風度。」

鄭麗餓說，民主有說服的過程，也有聆聽的過程，透過聆聽，才能理解自己認為的重點、核心利益與價值排序，也能理解對方不同的核心價值與優先順序。正因每個人的第一順位、第二順位不同，才需要彼此凝聚、對話，產生所謂的共識。民主就是一個說服、被說服的過程，還有妥協的過程。

鄭麗文表示，民主必須有充分的言論自由與新聞自由，讓訊息可以被充分傳達。任何人在做決定時，都需要充分訊息幫助自己做出最正確的決定；如果訊息被掩蓋、訊息來源非常狹隘，就可能被帶偏。現在每個人都容易待在自己的同溫層裡，有些訊息連看都不想看，或根本沒有機會接觸，因此一定要保持開放心胸，要隨時準備聽不同的意見，尊重不同的意見。

鄭麗文表示，透過共識產生的結論，大家就應該遵守，不能因為最後通過的不是自己的主張，就故意找麻煩、為反對而反對，或極盡破壞之能事。少數意見仍然可以被保留，也可以繼續說服、繼續調整，「有一天，今天的少數可能是明天的多數。所以這就是民主。」

鄭麗文說，議事規則的功能，就是讓現場可以清楚表達自己的主張與論述，也聽懂別人的主張與論述，並透過程序有效收攏不同意見。現場如果有一百個意見，議事規則就是要快速把意見收攏成幾個主要方向，再進一步凝聚成大家共同的結論。即使有些意見無法在這一次處理，只要充分表達並形成共同意見，就可以階段性、務實地推動政策、主張或態度。

談到階段性共識與務實推進，鄭麗文指出，民主過程有時候不是一步到位。如果凡事都追求一步到位，反而可能遙遙無期，也無法得到最好的結論。在妥協與階段性共識之下，當下能先產生共識，就先往前走，下一階段再慢慢調整，再往前推一步。

鄭麗文表示，自己在政治圈幾十年，看過很會主持會議的人，也看過不會主持會議的主席，差別巨大。她曾參與國、民兩黨共同合作修憲，也曾在立法院參與許多協商，一個標點符號、一個字都有可能差別很大。期許同學在年輕時就知道議事規則背後的精神、價值以及它對自己的幫助，讓溝通更有效率、更聚焦，讓更多共識透過會議結論形成正確決策。